Обстріл Запоріжжя: на ДніпроГЕС запустили частину обладнання, — Міненерго

Станція поки не виробляє електрику. Фахівці оглядають пошкодження, аби з'ясувати й оцінити масштаб завданих збитків.

На Дніпровській ГЕС після ракетної атаки ЗС РФ енергетикам, попри значні пошкодження, вдалося запустити в роботу частину обладнання. Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики України. Відомство оприлюднило оперативну інформацію про ситуацію в енергосистемі станом на 15:00 п'ятниці, 22 березня.

Електроенергію станція поки не виробляє. Триває огляд пошкоджень для з’ясування й оцінки масштабів збитків.

"Частково заживлено високовольтні лінії в низці областей. Зокрема, відновлено роботу повітряної лінії електропередачі ПЛ-750 кВ "Дніпровська", яка живить Запорізьку АЕС", — повідомили в Міненерго.

У Запорізькій області знято мережеві обмеження, але є знеструмлення через бойові дії.

За даними відомства, найскладніша ситуація — у Харкові. Там через значні пошкодження без світла близько 600 тисяч споживачів. Триває робота над заживленням критичної інфраструктури міста.

"Залишаються мережеві обмеження для споживачів на Одещині (обмеження для понад 230 тисяч споживачів) і Дніпропетровщині (відключено 150 тисяч споживачів, обмеження застосовуються для понад 10 тисяч абонентів). На Хмельниччині після масштабного знеструмлення (близько 200 тисяч залишалися без світла) без електроенергії — понад 2000 тисячі абонентів", — додали в Міненерго.

Після проведення аварійних робіт енергетики заживили споживачів у Вінницькій і Львівській областях.

ЗС РФ вдарили по ДніпроГЕС

22 березня російські окупанти здійснили наймасованішу атаку на обʼєкти енергетичної інфраструктури України за останній рік. Лише в одну Дніпровську ГЕС ворог поцілив вісім разів. Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив, гідроелектростанція виведена з ладу, однак небезпеки для мешканців Запорізької області немає.

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що ГЕС-2 серйозно постраждала і невідомо, чи вдасться її відновити. За його словами, доведеться повністю відновлювати машинний зал і електричне обладнання.

Директор Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України Михайло Яцюк заспокоїв, що загроз затоплення сотень тисяч гектарів, як це було внаслідок підриву Каховської ГЕС, немає.

Російські пропагандисти розпочали інформаційну спецоперацію та звинувачують Україну в надзвичайній ситуації на ДніпроГЕС. Росіяни заявляють, що українці самі підірвали греблю. В РНБО ці закиди спростовують.