По Харкову ударила 21 ракета: у місті продовжується блекаут і є перебої зі зв'язком, — ОВА

Частина жителів обласного центру отримали воду й тепло. У місті спостерігаються перебої зі зв'язком. Коли відновлять електропостачання, невідомо.

Харківські енергетики зуміли зберегти живлення об'єктів критичної інфраструктури. Енергетична система міста все ще перебуває в стані блекауту. В харків'ян немає світла, коли відновлять електроживлення, поки що не відомо. Про наслідки ракетного удару ЗС РФ 22 березня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів у ефірі всеукраїнського телемарафону.

Синєгубов пояснив, що вдалося зберегти роботу кричної інфраструктури й окремих важливих об'єктів. Ремонтники працюють над відновленням електроживлення та трудитимуться цілодобово, впевнений чиновник. Точні терміни припинення блекауту він не сказав, щоб не "інформувати ворога щодо наших планів".

За словами голови ОВА, росіяни запустили по Харкову 21 ракету, які цілеспрямовано били саме по енергетиці. Поки що немає можливості відновити роботи сирен повітряної тривоги. Тому громадян попереджатимуть про загрозу за допомогою СМС, сказав чиновник.

Обстріл Харкова - про удари 22 березня йдеться о 16:27

Обстріл Харкова — наслідки атаки 22 березня

Деякі деталі щодо подій у Харкові розповів міський голова Ігор Терехов. Мер пояснив, що завдяки альтернативним джерелам живлення частина жителів отримала воду. Також зуміли подати тепло в 40 тис. помешкань — для цього використали модульні котельні.

Громадяни, які досі перебувають без світла, тепла, води, можуть прийти до 74 "пунктів незламності", які відновили роботу. В спеціальних наметах діти й дорослі отримають безплатний гарячий обід, заявив міський голова. За його словами, у наметах протягом останніх 12 годин побували близько 3-4 тис. людей. Також по місту курсуватимуть 109 автобусів, які заміняють електротранспорт, що не працює.

Мер також повідомив про ситуацію в місцях прильотів. Зокрема, вдалося "практично загасити" пожежі. Коли поновлять електрику, інформації немає.

"Терміни відновлення подачі електрики поки що невідомі. На місцях ракетних ударів працюють спеціалісти "Укренерго", — сказав Терехов.

Зазначимо, Харків постраждав під час масованого ракетно-дронового удару ЗС РФ у ніч на 22 березня. Ворог запустив по місту ракети ЗРК С-300. У місці прильотів почалися пожежі, які намагаються здолати рятувальники. Олег Синєгубов у перші години після атаки розповів, що ворог цілився по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що в обласному центрі стався блекаут, також з'явилися перебої зі зв'язком. Поки що відомо про одного пораненого чоловіка — він у задовільному стані, перебуває в лікарні.

Нагадуємо, під час масованої нічної атаки під удар РФ потрапили Київщина, Вінниччина, Хмельниччина та низка центральних областей. Одною з цілей росіян була Дніпровська ГЕС. На опублікованих відео можна побачити момент прямого влучання ракети по споруді. Енергетики заявили, що пошкоджено ГЕС-1 і ГЕС-2.