"Воює" з фантазіями: чим особлива реакція Путіна на стрілянину в "Крокусі", — WP

Росія чинила злочини в Сирії і не помітила, як отримала нового ворога — потужну терористичну організацію ІДІЛ. Російські спецслужби показали, що уміють затримувати вигаданих "бойовиків" і безпомічні проти справжніх.

США намагались допомоги президенту РФ Володимиру Путіну впоратись з терористичним актом, який мав відбутись у якомусь публічному просторі. Росіянин довірився власним спецслужбам, які не запобігли стрілянині у концертному залі "Крокус" під Москвою. Як з'ясувалось, спецслужби РФ краще справляються з вигаданими загрозами — тобто з опозицією, ніж з реальними терористами. Про те, чим особлива поведінка Путіна в контексті "Крокуса", науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Макс Бут (Max Boot) пояснив на порталі видання The Washington Post.

Бут зазначив, що американський уряд попередив Москву про те, що бойовики "Ісламської держави" (ІДІЛ) планують здійснити масштабний теракт. Путін відреагував на попередження по-особливому: заявив, що це "провокація" і "шантаж", які мають "дестабілізувати суспільство". Тобто замість того, щоб протистояти реальним терористам, він продовжував ловити вигаданих "українських нацистів", — написав науковець.

На думку Бута, після подібної реакції можна зробити лише два висновки про "режим Путіна".

По-перше, режим не планує якимось чином покращувати життя чи захищати пересічних росіян.

По-друге, президент РФ зосереджений виключно на збереженні влади і "досягнення імперської слави для себе як царя останніх днів".

"Путін не зацікавлений у служінні російському народу чи захисті його від реальних загроз, і його режим більш вправний у придушенні мирних дисидентів, ніж жорстоких терористів", — ідеться у статті на WP.

Воюючи з вигаданими терористами, Москва не помітила, як стала ворогом справжніх терористів з ІДІЛ. Причиною цього стали злочини російських військ в Сирії, — пояснив Бут. Ще одним ворогом ІДІЛ став Іран, який також причетний до бойових дій в Сирії. В Ірані теракт з 95 жертвами стався 3 січня — це серія вибухів у місті Керман, коли натовп вшановував загиблого воєначальника Касема Сулеймані. США попереджали про теракти і Росію, і Іран, однак обидва режими це проігнорували.

"Є якась жорстока іронія в тому факті, що Росія, яка за останні роки була виконавцем такої кількості терористичних атак із Сирії в Україну, сама зазнала удару терористів у п’ятницю ввечері, — наголосив Макс Бут у колонці для WP.

Стрілянина в Крокусі — деталі

Зазначимо, 22 березня у концертному залі "Крокус" у Підмосков'ї група озброєних терористів увірвалась в приміщення, де перебувало близько 6 тис. росіян. Внаслідок стрілянини та пожежі загинуло понад сотню людей, дві сотні отримали поранення.

Російські спецслужби затримали зловмисників у Брянській області, за менш як 20 км від російсько-білоруського кордону. Під час допиту один з бойовиків заявив, що йому пообіцяли 500 тис. руб. за вчинення теракту. Чоловік, з яким він домовлявся, був начебто проповідником.

Володимир Путіна, а також Слідчий комітет РФ, висловили впевненість, що терористи пов'язані з Україною. При цьому ГУР Міноборони України, українські посадовці, Білий дім спростовують обвинувачення.

Нагадуємо, Фокус розповідав, що за час 24-річного правління Путіна у РФ відбулась низка терактів, завдяки яким влада мобілізувала росіян проти якогось "ворога".