Могли застосувати "Циркон": Коваленко прокоментував ранковий удар по Києву (фото)

Ворог не має плавзасобів, з яких міг запустити ракету "Циркон". Щоб запустити її з суші, потрібно переробити пускові установки, а здійснити це таємно неможливо. Також можливо, що РФ застосувала досі невідомий тип ракетного озброєння.

Російська армія не має засобів, що дістати до Києва протикорабельними гіперзвуковими ракетами 3М22 "Циркон". Ракети запускають з кораблів, яких у РФ або немає у Чорному морі, або вони у неробочому стані. Один з варіантів — створення наземної пускової установки, про яку досі не було відомо. Ситуацію з обстрілом Києва 25 березня військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко прокоментував на сторінці Facebook.

Коваленко пояснив, яким чином РФ могла б вдарити по столиці гіперзвуковою ракетою "Циркон", яку мали б запустити з моря біля окупованого Криму. На його думку, росіяни не мають установки, яка могла б здійснити такий запуск. Військовий оглядач риторично запитав українське командування, яким чином така подія все ж могла статись?

"Тому був це 3М22 "Циркон" або П-800 "Онікс" або якийсь третій зразок ракетного озброєння – залишимо на розсуд офіційних джерел. Але, що в першому, що в другому, що навіть у третьому випадку – висновки можуть бути дисонуючими", — наголосив експерт.

Оглядач навів кілька аргументів на доведення своєї думки.

Ракети "Циркон" запускаються з важких атомних ракетних крейсерів проєкту 1144 "Орлан". РФ має два такі кораблі — "Петр Великий" і "Адмирал Нахимов" — але вони не робочі. Їх можна запустити з підводних човнів проєкту 885 "Ясень" або 949А "Антей — але таких субмарин РФ у Чорному морі не має. Можливий запуск з фрегата проєкту 22350М — але їх РФ ще не випускає. Можна припустити, що росіяни створили наземні пускові установки. Однак подібні переробки таємно зробити неможливо, пояснив експерт.

"Про інтеграцію 3М22 у сухопутну нічого не говорилося і не повідомлялося навіть на базовому рівні пліток та конспірології. А сам процес такої інтеграції навряд чи під силу російському ВПК. Приховати ж таке досягнення кулібіних було б складно", — написав він.

3М22 "Циркон" — гіперзвукова балістична ракета, здатна летіти зі швидкістю 9 Махів (11 тис. км/год.) на відстань від 200 до 500 км. Коваленко відзначив, що у випадку напівбалістичної траєкторії вона може пролетіти 700 км, а якщо її заправлять спеціальним пальним — то і 1 тис. км. Тобто характеристики ракети достатні для того, щоб дістатись до Києва, — підтвердив оглядач.

Обстріл Києва — деталі удару 25 березня

Зазначимо, вдень 25 березня відразу незабаром після сигналу повітряної тривоги у Києві пролунало кілька гучних вибухів. Згодом Київська міська державна адміністрація підтвердила, що росіяни вдарили по столиці ракетами. Журналіст Андрій Цаплієнко відзначив, що відбулось мінімум шість вибухів: орієнтовно, ворог вдарив ракетами "Циркон" або "Онікс".

За попередніми даними, сталось влучання у нежитлову споруду в центрі міста. Крім того, уламки снарядів упали у Солом'янському, Печерському та Дніпровському районах. Станом на 12 год. відомо про чотирьох 'поранених, — заявив мер столиці Віталій Кличко. Міська влада повідомила, що на місце виїхали рятувальники — інформація буде уточнюватись.

Нагадуємо, попередня масована атака на Київ сталась в ніч на 21 березня. Згідно з даними Повітряного командування, ворог запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 29 авіаційних ракет Х-101/Х-555. Наступний масований обстріл відбувся 22 березня. Сумарно ЗС РФ вдарили 151 засобом повітряного ураження: різними типами ракет і дронами-камікадзе. Кілька ракет влучили по Дніпровській ГЕС у Запоріжжі. Крім того, стались влучання у підстанції Харкова і у місті стався блекаут.