Залп "Калібрами": субмарина "Волхов" ВМФ РФ влаштувала ракетні стрільби в Японському морі

Західні експерти зазначили, що використання "Калібрів" стало помітним аспектом військових операцій РФ у війні проти України. У зв'язку з цим виробництво цього озброєння в Росії помітно зросло.

Дизель-електричний підводний човен Б-603 "Волхов", що входить до складу Тихоокеанського флоту Росії, 22 березня провів випробування, випустивши крилаті ракети "Калібр" по цілі, розташованій на полігоні "Сюркум" у Хабаровському краї. За інформацією російських ЗМІ, субмарина запустила ракети з підводного положення в Японському морі.

"Ракетна стрільба виконувалася по береговій цілі, що імітує вогневу позицію умовного противника. Дальність стрільби перевищила 1000 км", — повідомило агентство ТАСС.

У зв'язку з цим оглядачі Navy Recognition пишуть, що використання ракет "Калібр" стало помітним аспектом військових операцій РФ у російсько-українській війні, що відображає стратегічну важливість такої зброї в сучасних конфліктах.

На думку авторів матеріалу, у міру розвитку конфлікту російські зброярі помітно збільшили виробництво ракет, приблизно втричі порівняно з довоєнним періодом.

Тим часом навесні 2023 року спостерігалося тимчасове зниження ракетних ударів, що було зумовлено накопиченням ракет для наступних атак.

Підводний човен "Волхов"

Великий дизель-електричний підводний човен Б-603 "Волхов" було прийнято до складу російського флоту 2020 року.

Вона здатна занурюватися на оперативну глибину до 240 метрів, а максимальна глибина становить 300 метрів. При цьому субмарина може розвивати надводну швидкість від 11 до 17 вузлів, а підводна швидкість досягає 20 вузлів (37 км/год).

Дальність плавання дає їй змогу діяти в автономному режимі до 45 діб, а екіпаж може складатися з 52 осіб, включно з 12 офіцерами.

Підводна водотоннажність становить 3 950 тонн. Її габаритна довжина — 73,8 метра, максимальна ширина — 9,9 метра, середня осадка — 6,2 метра.

Силова установка підводного човна являє собою два дизель-генератори потужністю 1000 кВт кожен, які живлять головний електродвигун потужністю 5500 к. с. і додатковий електродвигун економічного ходу потужністю 190 к. с., а також два резервні електродвигуни потужністю 102 к. с. кожен.

"Волхов" оснащена шістьма 533-мм носовими торпедними апаратами, здатними вмістити 18 торпед або 24 міни. Ракетний потенціал включає чотири пускові установки крилатих ракет "Калібр" для розміщення протикорабельних ракет 3М54К, 3М54К1, ракет 3М14К проти наземних цілей і ракет-торпед 91Р1.

Підводний човен також несе зенітно-ракетні комплекси "Стрела-3М", "Игла-1" і "Верба" з 8 ракетами класу "земля-повітря" для протидії повітряним загрозам.

Раніше повідомлялося, що в Росії готуються до випробувань атомного глибоководного апарату спеціального призначення АС-31 "Лошарик", який після пожежі перебував на ремонті майже п'ять років. У 2019 році на субмарині сталася пожежа, внаслідок якої загинули 14 моряків.