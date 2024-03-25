"Найжорстокіший удар по Путіну": ІДІЛ обіцяє нові теракти на території РФ, — ЗМІ (фото)

Члени "Ісламської держави" обіцяють росіянам вчинити настільки страшний теракт, що про нього будуть пам'ятати наступні покоління. Вони запевняють, що увесь біль, який вони відчували у минулому, буде слабшими, ніж біль від помсти.

25 березня президент РФ Володимир Путін дізнався, що йому особливу увагу будуть приділяти терористи з угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ). Терористи заявили, що не можна катувати моджахедів, яких полонили російські силовики. Тому анонсують нові теракти, небачені за своєю жорстокістю. Заява ІДІЛ з'явилась на іранському порталі Sahebkhabar.

Погрози терористичного угрупування, які поширюють також у соцмережі X (Twitter), повторюються сімома мовами — російською, англійською, турецькою, узбецькою, таджицькою, пушту та фарсі. Автори звернення, написаного червоними літерами на чорному тлі, згадують про розправу над людьми, яких у РФ судять за напад на концертний зал "Крокус" у Підмосков'ї.

ІДІЛ запевняє, що відшукає спосіб помститися за своїх побратимів, яких полонили після подій у п'ятницю 22 березня. У зверненні наголошується, що помста дістане росіян загалом та Путіна зокрема: інші народи, держави, лідери там не згадуються.

"Усім жорстоким росіянам, включаючи Путіна! Припиніть переслідувати та катувати полонених членів ІДІЛ! На вас лежить помста ісламської умми за велику кров, яку ви пролили! Цього разу завдамо вам такого жорстокого удару, щоб майбутні покоління запам'ятали назавжди, і щоб увесь минулий біль і рани були крихітними, у порівнянні з цим [ударом — ред.]".

Стрілянина в Крокусі - звернення ІДІЛ російською мовою Фото: Twitter

У мережі не вдалось відшукати першоджерела повідомлення ІДІЛ. У соцмережах вказується, що звернення поширюються членами угрупувань з Таджикистану Al Azaim. Інформацію також поширює закритий Telegram-канал Azfront — відповідний скриншот навели у пабліку "Інформаційного спротиву". На порталах іранських ЗМІ — IRNA (державне медіа), телеканалу Presstv.ir та новинного агентства Nournews.ir — звернень ІДІЛ не помітно.

Стрілянина в Крокусі - звернення ІДІЛ англійською Стрілянина в Крокусі - звернення ІДІЛ третьою іноземною мовою Стрілянина в Крокусі - звернення ІДІЛ четвертою іноземною мовою

Стрілянина в Крокусі — деталі

Зазначимо, 22 березня у концертному залі "Крокус" під Москвою відбувся напад групи невідомих озброєних чоловіків. Чоловіки пройшлися залами, розстрілюючи людей, які прийшли на концерт російського гурту. На прощання вони підірвали гранату — в одному з залів почалась пожежа.

Напад тривав 18 хвилин, після чого невідомі сіли в авто і спокійно проїхали 450 км до білорусько-російського кордону. Тоді їх наздогнали й затримали силовики. Затриманих побили, вимагаючи зізнання у нападі: їх відгамселили, підключали струм, відрізали вухо.

Слідчий комітет РФ та Володимир Путін раз за разом повторюють, що до теракту причетна Україна. При цьому США наголошують, що відповідальні за напад члени ІДІЛ — про це росіян повідомляли за три тижні до атаки.

Нагадуємо, 25 березня очільник Чечні Рамзан Кадиров звернувся до російських неонацистів з пропозицією не розпалювати міжнаціональну ворожнечу, а то він може відповісти. 24 березня завершилось засідання Басманного суду у Москві: чотирьох чоловіків, які походять з Таджикистану, триматимуть під арештом до 22 травня.