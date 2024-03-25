"На один наш противник має два": як змінилася ситуація з БПЛА на фронті, — ЗСУ (відео)

Як розповів боєць батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко, держава не може повною мірою забезпечити Сили оборони через інтенсивність боїв. Тому важлива підтримка кожного українця в боротьбі з російськими окупантами.

Ситуація з FPV-дронами на фронті змінилася, порівняно з тією, яка спостерігалася в листопаді 2023 року. Співвідношення БПЛА у ЗСУ та ЗС РФ тепер сягає показника один до двох. Про це розповів боєць батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко "24 каналу".

"Це свідчить про те, що за рахунок як державного виробництва, так і за рахунок потужної підтримки української нації Сили оборони, зокрема для Бахмутського відрізка, почали отримувати більше техніки, більше FPV-дронів, і нам вдається інколи вийти з супротивником у паритет", — пояснив військовий.

За його словами, держава не може повною мірою забезпечити Сили оборони через інтенсивність боїв. Тому важлива підтримка кожного українця в боротьбі з російськими окупантами.

Федоренко заявив, що кожна гривня, яку українці відправляють на купівлю і виробництво FPV-дронів, дає можливість зберегти життя військовим, а також ефективно знищувати ворога.

"Тому продовжуйте підтримувати Сили оборони і я впевнений, що на нас чекає успіх", — сказав боєць ЗСУ.

Юрій Федоренко про ситуацію з дронами на фронті (дивитися з 10 хвилини)

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ використовують електронні прицільні комплекси БАРС. Прицільний пристрій нібито дає змогу здійснювати наведення і коригування вогню в будь-який час доби і за будь-яких метеоумов. При цьому точність, яка досягається при використанні ЕКП, зменшує витрату БК у 2-3 рази.

Також нагадаємо, що в ГУР розповіли, скільки кораблів ЧФ РФ знищили дронами Magura V5. За словами представника військової розвідки Вадима Скібіцького, завдяки українському морському дрону Magura V5 були виведені з ладу розвідувальний і ракетний кораблі, кілька десантних суден, а також великий десантний корабель "Цезар Куніков" і патрульний корабель ЧФ РФ "Сергей Котов".