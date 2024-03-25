З початку великої війни сили ППО збили понад 2 тис. російських ракет, – Міноборони

Військові зазначили, що Україні потрібно більше засобів протиповітряньої оборони, оскільки цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було збито понад 2 тисячі російських крилатих і балістичних ракет. Про це повідомляє Міноборони у сервісі мікроблогів Х.

У відомстві зазначили, що сучасні системи ППО, надані українськими партнерами, врятували тисячі життів. Все ж основну роботу виконали українські захисники.

"Цивільна інфраструктура залишається основною метою російських ударів", – йдеться у дописі.

Міноборони зазначило, що саме за цієї причини нашій державі потрібно більше систем ППО. Це дозволить захистити український народ від російського терору.

Обстріл України 25 березня

Російські окупанти 25 березня обстріляли Київ ракетами. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Противник запустив ракетне озброєння в бік столиці з окупованого Криму. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах міста. На місці працюють поліцейські, медики та рятувальники.

Пізніше в ДСНС оновили дані стосовно ворожого обстрілу. За даними рятувальників, кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла до 10 осіб. Серед них і 16-річна дівчина. Підлітка вже виписали з лікарні, як розповів мер столиці.

У ДТЕК повідомили, що вночі 25 березня російські окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК Укренерго. Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Російські окупанти вдруге за день атакували Україну ракетами. За інформацією Повітряних сил, загалом було зафіксовано 3 пуски — два в напрямку Одеси, а ще один — у бік Полтави. Загалом пролунало щонайменше два вибухи, як розповів кореспондент Фокусу.

Наразі енергетикам вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення.

Нагадаємо, 25 березня очільник ГУР Кирило Буданов анонсував нові висадки українських бійців. Ворог й надалі патрулює й посилює охорону узбережжя, окупанти також створюють мінні поля у морі. На планування таких спецоперацій певною мірою впливає чимало факторів – від погоди та висоти хвиль до технічних моментів.