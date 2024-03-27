Україна покращила "Нептун": як еволюціонувала "довга рука" ЗСУ

Після тріумфального потоплення "Москви" робота по російських цілях не зупинилась, як і не зупинилось покращення комплексу. Останнім успішним ураженням є ВДК "Костянтин Ольшанський" в бухті тимчасово окупованого Севастополя. Фокус розібрався, на що тепер здатен "Нептун".

Протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" на третій рік повномасштабної війни еволюціонував і просунувся. Якщо раніше він міг бити тільки по кораблях, то зараз і по наземних цілях. Фокус проаналізував, як змінився "Нептун", і на що тепер здатні крилаті ракети.

Станом на початок повномасштабної війни в Україні був лише один комплекс "Нептун", який мав надійти у Військово-морські сили. Розробка комплексу почалася ще у 2014 році. До моменту прийняття на озброєння пройшло всього 6 років.

На що здатна протикорабельна ракета "Нептун"

Крилата протикорабельна ракета (ПКР) призначена для знищення кораблів із водотонажністю до 5 000 тонн. Візуально вона схожа на типові ПКР у своєму класі: американський Haproon, французька Exocett, британська Sea Eagle чи російська/радянська Х-35.

Р-360 "Нептун" уразив вже кілька ворожих цілей Фото: Укроборонпром

Генеральний директор і генеральний конструктор ДККБ "Луч" Олег Коростельов заявив, що всі подібні ракети будуються за одним принципом: спереду крила, а позаду керма. Різниця тільки у "внутрішній начинці". Саме ДККБ "Луч" і відповідальне за розробку і виробництво "Нептунів".

Залишки ракети "Нептун", яка уразила російський крейсер "Москва Фото: Укрінформ

Дальність ураження протикорабельної версії "Нептуна" складає 280 км. Маса бойової частини — 150 кг, а швидкість польоту до 900 км/год. Ракета летить низько над водою, щоб ускладнити виявлення ворожими засобами ППО.

За час повномасштабної війни "Нептун" потопив або підбив:

флагман Чорноморського флоту РФ "Москва" — потоплено;

фрегат "Адмірал Ессен" — уражено;

ВДК "Костянтин Ольшанський" — уражено, ймовірно, наземною версією ракети.

Також ЗМІ писали, що на початку повномасштабної війни виявили диверсію, яка призвела до виходу з ладу ПКР "Нептун". Перевірка зʼясувала, що всі ракети мали однакову проблему — вихід ладу однієї деталі. Ракети не детонували, як мали б. Проте після усунення проблеми "Нептуни" почали бити як треба.

Як еволюціонує ракета "Нептун" під час повномасштабної війни

Після перших вдалих уражень довгий час в засобах масової інформації не було інформації про застосування протикорабельних ракет "Нептун" аж до літа 2023 року. Україна вперше завдала удар по тимчасово окупованому Криму. Пізніше стало відомо, що по комплексу С-400 вдарив "Нептун". Стало зрозуміло, що в Україні зʼявилась власна ракета з дальністю понад 300 км для ударів по наземних цілях.

Ураження відбулося на День Незалежності у 2023 році. Ракети знищили не тільки дві складових ворожого ЗРК С-400, але й успішно уразили радар "Подлет" в районі мису Тарханкут. "Нептун" запрограмували на такий маршрут, який дозволив обійти російські системи виявлення. Боєприпаси летіли до цілі на надмалій висоті.

Вже за тиждень американське видання The War Zone повідомило, що Україна модернізувала "Нептуни" для ударів по землі. Під боєприпас розробили систему наведення GPS і створили інфрачервону головку самонаведення для пошуку і фіксації цілей. В памʼять ракети завантажують зображення цілі і на термінальному відтінку польоту вона звіряє те, що бачить перед собою з зображенням. Таким чином можна досягти високої точності.

Джерела видання, з якими поспілкувались журналісти заявляли, що модернізований "Нептун" має дальність до 400 км і корисне навантаження близько 350 кг. Тобто у понад два рази більше, ніж було у базовій версії ракети.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що ключовою проблемою станом на вересень 2023 року була кількість ракет. Україні складно нарощувати виробництво через ймовірність ураження заводів російськими ракетами.

В грудні заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розповів, що в Україні працюють над розробкою далекобійною версією ракети "Нептун".

"Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун", — повідомив Гаврилюк.

2024 рік — Україна продовжує бити "Нептуном"

26 березня речник Військово-морських сил Україні Дмитро Плетенчук заявив, що "Нептуном" атакували великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" у т.о. Криму. Корабель втратив боєздатність після удару ракетами.

"Костянтин Ольшанський" — це український ВДК, який окупанти захопили у 2014 році під час окупації Криму. Корабель проєкту 775 ворог використовував для донорства запчастин. Також РФ планувала видати його за "Минск" або "Оленегорский горняк", які раніше успішно атакувала Україна дронами чи західними ракетами.

"Костянтнин Ольшанський" було захоплено в Криму у 2014 році

"Корабель цей повинен був використовуватися проти України. Тому було ухвалене рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", — сказав Дмитро Плетенчук.

Експерти Defense Express при цьому зауважують, що "Нептун" було глибоко модернізовано раз він зміг уразити таку ціль на значній відстані. Великий десантний корабель знаходився у бухті Севастополя. Офіційна дальність "Нептуна" — 280 км, але цього не вистачило б для удару по "Костянтину Ольшанському". Ракеті під час польоту треба було маневрувати, щоб не потрапити в зону дії російського ППО.

"Нептун" продовжує розвиватися й застосовуватися військовими. Фото: З відкритих джерел

Для атак надводних цілей вимог до системи наведення менше, ніж по наземних. "Нептуну" довелося не тільки обійти вороже ППО і засоби радіоелектронної боротьби, але й атакувати потрібний корабель, бо в бухті знаходились і інші кораблі. Боєприпас мав відрізнити малі кораблі від інших.

Окрім цього удар по Севастополю був комбінованим. Важливо було одночасно атакувати різні цілі, що вимагає високої координації. Відтак експерти доходять до висновку, що "Нептун" значно еволюціонує і розвивається для ударів по ворогу.