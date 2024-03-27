У Бєлгороді вибух біля будівлі МВС, поліція перекрила дорогу: що відомо (фото)

Губернатор регіону запевняє, що від атаки БПЛА начебто постраждала одна людина. Тим часом поліція перекрила дорогу до місця удару.

27 березня відбулась атака безпілотників на будівлю Головного управління МВС Росії у Бєлгородській області. На місце подій поспішили медики та рятувальники. Над місцем прильоту здійнявся дим. Про деталі інциденту розповів місцевий губернатор Владислав Гладков у Telegram-каналі.

Гладков повідомив про вибух в Бєлгороді о 16:14 (за Києвом). З його слів, безпілотник врізався у адміністративну будівлю, внаслідок чого одна особа отримала поранення. Крім того, повибивало вікна на третьому та четвертому поверхах.

Про те, чи почалась пожежа на місці прильоту, чиновник не уточнив. Лише згадав, що на місце прибули "усі необхідні служби".

Удари по РФ — Гладков про події в Бєлгороді 27 березня Фото: Скриншот

Удари по РФ — деталі подій у Бєлгороді

Зазначимо, у Telegram-каналі Міноборони РФ поки що немає інформації про приліт у Бєлгороді вдень 27 березня. Натомість є звіт, опублікований зранку цього ж числа: вказують, начебто протягом минулої доби збили 21 ракету, випущену з РСЗВ "Вампір", HIMARS, а також ще понад 200 українських БПЛА (регіон не вказується).

Про інцидент у Бєлгороді стало відомо о 15:55 — про це написали автори Telegram-каналу "Блэтгород". Водночас визнали, що під удар потрапила будівля МЗС на проспекту Слави. Зауважили, що на місце подій рушили машини швидкої допомоги та пожежники. Дорогу у тому напрямку перекрили — про це свідчить опублікована світлина. Фото з наслідками удару поки що немає.

Удари по РФ — вулиці Бєлгорода після удару БПЛА 27 березня Фото: Telegram

Адреса будівлі ГУ МВС Росії у Бєлгородській області — проспект Слави, буд. 70. На Google maps видно, що це чотириповерховий будинок довжиною приблизно 60 м.

Удари по РФ — будівля ГУ МВС РФ у Бєлгороді Фото: Google Maps

Відстань від точки можливого влучання БПЛА до кордону України — приблизно 32 км.

Удари по РФ — яка відстань від ГУ МВС РФ у Бєлгороді до кордону Фото: Google Maps

Зазначимо, 13 березня БПЛА атакували будівлю ГУ ФСБ РФ у Бєлгородській області. Після того стались інциденти 19 березня — росЗМІ повідомляли про начебто зграю ракет, які загрожували Бєлгородщині та Курщині.

Нагадуємо, у момент атаки дронів 27 березня по Бєлгороду стався удар ЗС РФ по Харкову. У Харківській ОВА заявили, що ЗС РФ використали авіабомби, якими вдарили по Шевченківському району обласного центру. Перед цим населений пункт має блекаут внаслідок масованого ракетного удару 22 березня. Мер Ігор Терехов повідомив, що в місто частково подали електроенергію, але більшість громадян все ще не мають світла.