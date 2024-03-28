Вирішальні — наступні 2-3 місяці: полковник розповів, як ЗСУ перемогти Росію цього року

Найважче пройти лінію розмежування на сході, яка була ще до 2022 року. Військовий експерт Петро Черник зауважив, що там усе "перетворено в бетон".

Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник заявив, що на фронті вирішальними можуть стати наступні 2-3 місяці. Про це він повідомив в ефірі "24 Каналу".

"Вирішальними можуть стати не наступні 6-8 місяців, а наступних 2-3 місяці. Якщо наші союзники по-справжньому вирішать забезпечити нас серйозною зброєю", — сказав Петро Черник.

За його словами, серйозна зброя — це достатня кількість авіації. Зокрема, для України задекларовано близько 60 бортів F-16, тоді як союзники могли б забезпечити Києві 120-180 машинами. Він наголосив, що у світі виготовлено понад 4,5 тисячі літаків F-16, тоді як у межах 3-4 тисяч перебувають в "адекватному стані".

Крім цього, далекобійні ракети допомогли б ЗСУ винищити логістику росіян. Йдеться про MGM-140 ATACMS, на складах перебуває від 3 до 4 тисяч одиниць. Тоді як українські бойові можливості серйозно покращили б 1,5 тисячі цих ракет.

Петро Черник зауважив, що практично неможливо пройти лінію розмежування на сході, яка була до 2022 року. Оскільки, там усе "перетворено в бетон". Експерт додав, що якщо ворог має серйозні укріплення, то сам Донецьк можна винищити лише важкими авіаційними бомбами, зокрема знадобляться тисячі тонн, що під силу лише США.

Нагадаємо, 26 березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що заходу потрібно звикнути до думки, що колись може настати день, коли військові НАТО зʼявляться в Україні. За його словами, Київ може перемогти у війні.

20 березня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Вашингтон вірить у перемогу Києва над Москвою. Він зауважив, що США продовжить підтримувати Україну.