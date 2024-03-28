Виводить F-16 на новий рівень: Туреччина розробила власний радар для винищувачів

Радар AESA — це очі та вуха для винищувача, який виробляють одиниці країн у світі. Туреччина розраховує його використовувати на літаках, БПЛА, засобах РЕБ і ППО.

Турецька оборонна компанія ASELSAN розробила носовий радар AESA для винищувача F-16, що має перевести винищувач на новий рівень можливостей. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Носовий радар має вивести винищувач F-16 ÖZGÜR на рівень літака 4,5 покоління. Також він підійде для винищувача KAAN, який буде літаком 5 покоління і для бойових безпілотників. Розвиток проєкту є одним із поворотних моментів для оборонної промисловості Туреччини, заявив Халук Гьоргюн. Він назвав радар AESA однією з найпередовіших технологій авіоніки у світі.

"Завдяки власній розробці носового радара AESA, ASELSAN здатна самостійно виробляти і застосовувати всі ноу-хау і технології. Крім того, Збройні сили Туреччини отримують багато можливостей, які не могли бути надані через конфіденційність і різні обмеження при закупівлі подібного радара з-за кордону", — заявив генеральний менеджер ASELSAN Ахмет Акьол.

Ілюстративне зображення радару на літаку F-16

Зазначається, що компанія підготувала лінію для початку масового виробництва радара AESA. Окремо заявляється, що всі компоненти також турецького виробництва від чіпа до системної інтеграції. ASELSAN придбала технологію виробництва чіпів з нітрату галію (GaN). У майбутньому технології AESA почнуть використовувати в інших системах звʼязку в області радіолокації та РЕБ.

Перший політ F-16 з турецьким носовим радаром відбувся 15 лютого 2024 року. Незабаром радар отримає БПЛА AKINCI. Радар AESA здатний:

автоматично розпізнавати і відстежування одразу кількох цілей;

картографувати землю;

вимірювати відстань;

автоматично визначати висоту;

має радар із синтезованою апертурою (SAR);

автоматичне обмеження цілей за допомогою ШІ;

широкосмуговий радіолокаційний спектр;

може моніторити РЕБ і допомагати наводити зброю.

Світовий ринок радарів AESA оцінюють у 5 млрд доларів на рік. Відтак турецьке підприємство хоче відігравати вагому роль на ринку і постачати радари на експорт.

Нагадаємо, США ведуть переговори з Туреччиною щодо вибухівки для боєприпасів, бо Україні треба більше снарядів.

14 березня в Туреччині провели перші стрільби з ракетного комплексу MIDLAS.