"Немає жодних попереджень": ніхто не може заборонити Україні атакувати НПЗ у РФ, — Подоляк

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, міжнародне право говорить про те, що сторона, яка обороняється, зобов'язана знищувати ресурсні потенціали агресора.

Ніхто не може змусити Україну не бити по російських нафтопереробних заводах. Ба більше, такі атаки не змушують ціни на нафту зростати. Про це в інтерв'ю "24 каналу" розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він прокоментував чутки про те, що в США нібито попросили Україну не атакувати російські НПЗ, оскільки це нібито підвищує ціни на нафту. За його словами, нафтопереробний завод переробляє сиру нафту в дизель, бензин та інші продукти.

"Тобто з глобального ринку береться сира нафта і відправляється на нафтопереробні заводи. Якщо примітивно говорити, то так на глобальному ринку нафти стає менше, ціна може бути вищою", — розповів Подоляк.

За його словами, якщо НПЗ знищено, то у підприємства залишається багато сирої нафти. Її доводиться або консервувати, або продавати на глобальному ринку.

"Тобто збільшуєте пропозицію сирої нафти на глобальному ринку. Збільшення пропозиції сирої нафти як впливає на глобальні ціни на нафту марки Urals?" — зазначив радник глави ОП.

За його словами, збільшення пропозиції сирої нафти на ринку — це зниження ціни. Росія не продає бензин, яким користується, щоб воювати проти України.

Подоляк заявив, що не може бути жодної заборони для України атакувати те, що дозволяє Росії вести війну. Ба більше, міжнародне право говорить про те, що сторона, яка обороняється, зобов'язана знищувати ресурсні потенціали агресора.

Радник глави ОП заявив, що Україна хоче прискорити закінчення війни. Вона використовуватиме будь-які можливі інструменти для знищення логістики ворога.

"Після двох років війни, після всіх цих терактів, які вчиняє Росія, атакуючи крилатими, надзвуковими та балістичними ракетами цивільне населення України, чи точно ми маємо поводитися трошки інакше, ніж сьогодні поводимося в акваторії Чорного моря, щодо НПЗ чи інших інфраструктурних об'єктів Росії? Ми повинні дозволити Росії дозаправити Ту-22 паливом із Саратовського НПЗ, тому що він "мало" наших людей убив? Це повна нісенітниця", — сказав Подоляк.

Михайло Подоляк про удари по НПЗ РФ (дивитися з 24:04)

Раніше ЗМІ повідомляли, що удари України по НПЗ змусили Росію збільшити імпорт білоруського бензину. Через зростання імпортних поставок вартість пального зростає, проте Росія продовжує купувати бензин, оскільки вважає це найбільш правильним способом насичення внутрішнього ринку цим стратегічним ресурсом.

Також нагадаємо, ЗМІ писали, що влучання українського дрона призвело до повної зупинки Куйбишевського НПЗ у РФ. Так, ще минулого тижня Куйбишевський нафтопереробний завод зупинив свою роботу, адже в нього влучив український безпілотник. На цей завод припадало 1,34% від загального обсягу переробки нафти.