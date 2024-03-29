Тренуються захоплювати: Китай збудував копію урядового кварталу Тайваню, – ЗМІ (фото)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв, що поверне Тайвань. Для цього китайська армія будує макет столиці острова і тренується завдавати по ньому удари.

Імітація урядового кварталу столиці Тайваню, міста Тайбей, відшукалась посеред пустелі на півночі Китаю. На супутникових знімках видно конфігурацію вулиць, але замість будинків стоять декорації з двох-трьох стін. Про особливості китайського полігону ідеться на порталі тайванської газети "Цзию шібао".

На порталі опублікували супутникові світлини полігону, розташованого у пустелі посеред Внутрішньої Монголії. Точка з координатами 39.29515, 105.49986 розташована за 1 тис. км на захід від Пекіна та за 2 тис. км Тайваню. Стверджується, що на світлинах — імітація урядового кварталу в районі Боай Тайбею.

Китай і Тайвань - копія вулиць Тайбею Фото: Bild

Зображення порівняли з реальними вулицями тайванської столиці. Китайці не дублювали усі споруди. Натомість вони повторили найголовніші: офіси глави адміністрації Тайваню, парламенту, МЗС тощо — розповів журналістам дослідник Джозеф Вень.

Китай і Тайвань - копія вулиць Тайбею і справжній Тайбей Фото: Тайванська газета Цзию шібао

Дослідник також пояснив, навіщо армія Китаю збудувала макет. На його думку, макет використають, щоб відпрацювати ракетно-бомбові удари. Як з'ясувалось, це не перший полігон з копією вулиць Тайбею. Аналогічні зображення бачили у 2015 році. Крім того, військове телебачення КНР показувало сюжет, де відбувались навчання бійців Національно-визвольної армії Китаю начебто в центрі столиці Тайваню.

Китай і Тайвань - де розташований полігон з імітацією Тайбею Фото: Google Maps

Китай і Тайвань — деталі

Зазначимо, лідер Китаю Сі Цзіньпін, коли переобирався на посаду весною 2023 року, обіцяв китайцям, що поверне територію Тайваню. Тим часом на Тайвані перебуває законний уряд Китайської Республіки, який там опинився після приходу до влади комуністів.

США є союзником Тайваню — про це час від часу заявляє президент Джо Байден та представники його адміністрації. Крім того, відбуваються контакти і перемовини з КНР, щоб отримати запевнення, що нападу та цю острівну територію не буде.

Раніше Фокус писав, що тайванський уряд проводить переозброєння армії, готуючись до можливого протистояння з КНР. Водночас західні ЗМІ стурбовані намірами Пекіну наростити кількість ядерних боєголовок: ядерний арсенал у цієї країни поки що менший, ніж у США та РФ.

Восени 2023 року Китай відвідав президент РФ Володимир Путін. За підсумками зустрічі з Сі Цзіньпіном була підписана низка угод, зміст яких не оприлюднювалась. Раніше китайські урядовці виступили зі своїм планом, який мав би призвести до миру в Україні. Згідно з їхніми пропозиціями, Україна мала примиритись з втратою територій.

Нагадуємо, весною 2024 року представник КНР зробив тур Європою, спілкуючись щодо можливості мирних перемовин РФ та України. Тоді ж відбулись військово-морські навчання, в яких взяли участь кораблі Китаю та Росії.