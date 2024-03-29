Практично одночасно: ЗСУ дронами знищили і пошкодили 2 російських ЗРК "Тор" (відео)

За даними українського волонтера Сергія Стерненка, вартість одного ворожого комплексу — 24 мільйони доларів. Ефективна робота була виконана воїнами 14-ї ОМБр ударної групи "Харон".

Українські військові продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам на полі бою. Цього разу вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс "Тор", а можливо навіть не один. Кадрами поділився український волонтер і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, глобальну роботу виконали воїни 14-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ударної групи "Харон". Їм вдалося за допомогою "дуже товстого дрона" знищити вкрай важливу ціль. Йдеться про ЗРК "Тор" противника.

На опублікованому ролику можна помітити, що український безпілотник зміг знайти на полі бою велику ціль і скористався цим. Другий дрон, який прилетів на місце зафіксувати подію, помітив ще один зенітно-ракетний комплекс ЗС РФ. Знищити його попередньо не вдалося, проте влучання зафіксовано було.

"Результати удару прилетів фіксувати наступний дрон, і побачив, що там є ще один Тор! У нього він і влетів. Вартість одного комплексу — 24 млн доларів. Це вже другий знищений вашими FPV Тор", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що українські бійці знищили російський танк із "Джавеліна". У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що завдяки точному пострілу захисники влучили у ворожий танк, після чого він загорівся. Боєздатність противника знизилася.

28 березня з'явилися дані, що ЗСУ знищили рідкісну реактивно-бомбометну установку РБУ-6000 російської армії. Через дефіцит артилерії російські війська встановлюють корабельні системи на вантажівки або тягачі. Ця машина була знищена в тимчасово окупованому Бахмуті.