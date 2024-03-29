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Практично одночасно: ЗСУ дронами знищили і пошкодили 2 російських ЗРК "Тор" (відео)

Артем Богомаз
Фото: Скриншот | ЗСУ вдалося практично одночасно вразити два ЗРК "Тор"

За даними українського волонтера Сергія Стерненка, вартість одного ворожого комплексу — 24 мільйони доларів. Ефективна робота була виконана воїнами 14-ї ОМБр ударної групи "Харон".

Українські військові продовжують завдавати колосальних втрат російським окупантам на полі бою. Цього разу вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс "Тор", а можливо навіть не один. Кадрами поділився український волонтер і блогер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, глобальну роботу виконали воїни 14-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) ударної групи "Харон". Їм вдалося за допомогою "дуже товстого дрона" знищити вкрай важливу ціль. Йдеться про ЗРК "Тор" противника.

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На опублікованому ролику можна помітити, що український безпілотник зміг знайти на полі бою велику ціль і скористався цим. Другий дрон, який прилетів на місце зафіксувати подію, помітив ще один зенітно-ракетний комплекс ЗС РФ. Знищити його попередньо не вдалося, проте влучання зафіксовано було.

"Результати удару прилетів фіксувати наступний дрон, і побачив, що там є ще один Тор! У нього він і влетів. Вартість одного комплексу — 24 млн доларів. Це вже другий знищений вашими FPV Тор", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня повідомлялося, що українські бійці знищили російський танк із "Джавеліна". У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що завдяки точному пострілу захисники влучили у ворожий танк, після чого він загорівся. Боєздатність противника знизилася.

28 березня з'явилися дані, що ЗСУ знищили рідкісну реактивно-бомбометну установку РБУ-6000 російської армії. Через дефіцит артилерії російські війська встановлюють корабельні системи на вантажівки або тягачі. Ця машина була знищена в тимчасово окупованому Бахмуті.