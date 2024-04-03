"Газпром" зупинив роботу Астраханського газопереробного заводу через аварію, – ЗМІ

Припинення роботи заводу, можливо, викличе занепокоєння в Москві стосовно широкомасштабних перерв у роботі нафтопереробних установок у зв'язку з атаками українських безпілотників.

30 березня роботу Астраханського газопереробного заводу зупинили через ремонтні роботи. Про це повідомляє Reuters.

"Газпром" вирішив зупинити установку первинної обробки конденсату. Виробництво світлих нафтопродуктів планують відновити, оскільки 1 квітня ремонтні роботи фахівцями було завершено.

Російський Астраханський НПЗ зупинив переробку сировини, випуск дизельного пального та товарного автобензину. Агенція зазначає, навіть, потужність заводу не є критично важливою для Росії, його припинення, можливо, викличе занепокоєння в Москві стосовно широкомасштабних перерв у роботі нафтопереробних установок у зв'язку з атаками українських безпілотників.

Завод, який розташований на березі Каспійського моря, спробує відновити виробництво в неділю.

Двоє трейдерів повідомили, що отримали повідомлення від Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі стосовно призупинення продажу дизеля та бензину із заводу через незаплановану зупинку виробництва нафтопродуктів. Завод здатний переробляти близько 8340 метричних тонн газового конденсату на добу.

Удари БПЛА по Татарстану

Невідомі безпілотники 2 квітня атакували підприємства у Татарстані, на яких можуть виготовляти Shahed. Представники місцевої влади підтвердили удар. Атаки зазнали підприємства в Єлабузі та Нижньокамську.

За попередньою інформацією, дрони атакували нафтопереробний завод та особливу економічну зону "Алабуга", на якій росіяни могли вже налагодити масове виробництво ударних БПЛА. Медіа повідомляють щодо руйнувань та кількох постраждалих.

Нагадаємо, експерт 2 квітня розповів, що РФ намагається приховати наслідки удару БПЛА в Татарстані. Майор запасу Олексій Гетьман повідомив, що українські спецслужби безумовно знали про виробництво, яке росіяни запустили в Єлабузі ще влітку 2023 року.