Ердоган "вітав кожну вулицю": на мітинг у Стамбулі прийшло близько 1,7 млн осіб (відео)

На передвиборному заході турецький президент пообіцяв, що не дозволить опозиції розділити країну. Відео з мітингу на свою підтримку політик супроводжував піснею, назва якої перекладається як "Немає іншого Ердогана".

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган 7 травня провів передвиборчий мітинг у Стамбулі, на який прийшли близько 1,7 мільйона людей. Про це він сказав під час виступу перед присутніми, пише газета Habertürk.

"Ми дуже любимо Стамбул. Звідси до президентства ми йшли пішки, тепер ми знову в дорозі з вами. Зараз мені дали офіційні цифри — прийшли 1 мільйон 700 тисяч людей. Стамбул, я вітаю кожну вулицю, квартал та пагорб. Як каже поет, якщо ми не любимо Стамбул, що серце розуміє про кохання", — сказав він в агітаційній промові.

Відео заходу голова держави опублікував у себе у Telegram. На тлі звучить пісня, назва якої перекладається як "Немає іншого Ердогана".

За словами діючого президента, народ дасть відповідь 14 травня у день голосування за майбутнього лідера країни.

"Ми не розділимо нашу країну. Ми не дозволимо Кемалю Киличдароглу (лідер Республіканської народної партії Туреччини, головний опонент Ердогана на виборах, — ред.), який подорожує з терористичними організаціями, розділити країну", — додав Ердоган.

Мітинг на підтримку Ердогана пройшов у Національному саду аеропорту імені Ататюрка

Son Dakika уточнює, що мітинг пройшов у Національному саду аеропорту імені Ататюрка. Ердоган вийшов на сцену зі своєю дружиною Еміне.

Вибори президента Туреччини мають відбутися 14 травня

Нагадаємо, що 26 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про можливий інфаркт у Реджепа Ердогана у прямому ефірі. Трансляцію на каналі Ulke TV перервали після того, як турецькому лідеру стало погано.

Представники Ердогана спростували ці чутки та назвали ці новини дезінформацією. А 27 квітня президент Туреччини розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним по телефону.

Президенти обговорювали процес будівництва атомної електростанції "Аккую" у Туреччині.