"Виживати чи бігти": з'явилися креслення підземної частини палацу Путіна в Геленджику (фото)

За інформацією журналістів, документи були опубліковані на сайті проєктної компанії як приклад виконаних робіт на початку 2010-х років. Креслення знаходилися у відкритому доступі як мінімум до 2016 року.

У загальному доступі з'явилися схеми та креслення підземної частини "палацу Путіна" в Геленджику, в Краснодарському краї Росії із укріпленими тунелями. Дані опублікувало видання The Business Insider 17 травня.

Повідомляється, що документи були опубліковані на сайті проєктної компанії, як приклад виконаних робіт на початку 2010-х років та перебували у відкритому доступі як мінімум до 2016 року. Об'єкт називався "комплекс підземних споруд пансіонату в місті Геленджик Краснодарського краю".

Зокрема, на планах зображено два складні тунелі, що пролягають під комплексом. Палац та підземні споруди з'єднані ліфтом, який спускаєтеся на глибину приблизно 50 м. Тунелі добре укріплені, і в них є все необхідне для життя – достатня кількість прісної води, вентиляція, розгалужена мережа кабелів, щоб підтримувати життєдіяльність VIP-персон протягом кількох днів або тижнів поспіль.

Підземний план палацу Путіна у Геленджику

Тунелі розташовані на різних рівнях. Вони мають довжину 40 і 60 м та ширину 6 м, створюючи таким чином близько 6 500 квадратних футів потенційного житлового простору, що має ознаки вибухозахищеності.

Інженер-будівельник, знайомий із оборонними спорудами, Тадеуш Габришевський після огляду креслень заявив, що вони призначені для виживання на тривалий час.

"Ця тунельна система має все для безпеки. Тут є протипожежна система. Є вода, є каналізація. Це призначено для того, щоб хтось міг вижити чи втекти", — сказав він.

Інженер вважає, що це може бути якась резервна система палацового комплексу. Тож тунелі – це не просто аварійні виходи. Ймовірно, вони є своєрідним аварійним спинним мозком для всього комплексу.

Видання зазначає, що ні московська компанія, яка придбала "Метростиль" (компанія, яка опублікувала креслення, — ред), ні речник Путіна Дмитро Пєсков не відповіли на запити про коментарі.

"Палац Путіна" у Геленджику

Організація російського політика Олексія Навального — Фонд боротьби з корупцією, 19 січня 2021 випустила ролик про розкішний палац Володимира Путіна в Геленджику, місті-курорті в Краснодарському краї РФ на Чорноморському узбережжі.

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