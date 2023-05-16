"Навіть звички різні": Буданов заявив мінімум про трьох двійників Путіна (відео)

Коментуючи страх Путіна за власну безпеку та використання двійників, глава ГУР зазначив, що Україна не робить кроків для його ліквідації, хоча це цілком законно.

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На параді 9 травня у Москві та Маріуполі були двійники Путіна. Наразі відомо про існування як мінімум трьох. Таку заяву зробив голова української військової розвідки Кирило Буданов 16 травня для ISLND TV.

"Путін у Маріуполі був не справжній. Це різні люди взагалі, просто подивіться по вухах — різні вуха. Як мінімум є три людини, у них навіть звички різні", — сказав Буданов.

Коментуючи страх Путіна за власну безпеку, голова ГУР зазначив, що Україна не ставить собі за мету його смерть, хоча це цілком законно.

"Путін є законною метою для України, але ми не намагаємось його ліквідувати".

Нагадаємо, німецьке видання Bild у квітні писало, що Путін має два типи двійників: одному з них дозволяють говорити, а інший зобов'язаний мовчати. Вони відрізняються від оригіналу формою вух, носа та іншими рисами, які важко підробити.

19 квітня голова ради РНБО України Олексій Данілов заявив, що на окуповані території їздив двійник Володимира Путіна. За його словами, для зустрічі зі справжнім президентом РФ людям доводиться по два тижні сидіти на карантині і дотримуватися дистанції не менше 18 метрів під час розмови.

20 березня українська розвідка заявила, що не має доказів того, що тимчасово окупований Маріуполь відвідав саме президент РФ Володимир Путін.