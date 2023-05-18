"Макрон — Гітлер": у Франції масово розвісили антиурядові плакати, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, місцева прокуратура розпочала розслідування за фактами публічної образи президента та можливого "заклику до повстання".

На півдні Франції, у місті Авіньйон, було помічено безліч плакатів, на яких зображено президента Еммануеля Макрона з вусами, що нагадують нацистського лідера Адольфа Гітлера. Про це повідомляє видання BFMTV.

Провокаційні плакати масово з'явилися в ніч із середи на четвер в Авіньйоні, що в провінції Лазурний берег.

Щонайменше частину розмістили на рекламних стендах, схоже, без згоди компанії-власника.

Раніше з'явився на бетонній стіні в місті Авіньйон мурал протестного художника Лекто став основою для копіювання невідомими на провокаційних плакатах. На цих плакатах автор доповнив малюнок, додавши президенту Макрону вуса, які створюють схожість з Адольфом Гітлером.

Плакат, на якому зображено президента Еммануеля Макрона з вусами, що нагадують нацистського лідера Адольфа Гітлера

Особлива символіка була використана за допомогою цифр "49.3", що посилають до номера конституційної поправки, якою Макрон та його уряд скористалися для затвердження несхваленої суспільством пенсійної реформи без голосування у парламенті.

Вранці мерія вимагає від власника стендів забезпечити демонтаж плакатів.

"До якої межі вони готові дійти у своїх приниженнях і образах? Вже пора серйозно карати осіб, які вдаються до таких одіозних кампаній. Повністю засуджую це і висловлюю підтримку Еммануелю Макрону", — відреагував глава регіону Рено Мюзельє, представник партії Макрон.

Після появи першого мурала в Авіньйоні, місцева прокуратура розпочала розслідування за фактами публічної образи президента та можливого "заклику до повстання". Відповідно до законодавства, за публічну образу президента може бути накладений штраф у розмірі до 12 000 євро, а за звинувачення у "заклику до повстання" можуть загрожувати штраф до 7500 євро та позбавлення волі на строк до 2 місяців.

За даними видання Le Figaro від 19 січня, учасники найбільших профспілок Франції організували сутички та страйки проти пенсійної реформи, яка передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років.

За даними МВС Франції, на вулиці країни вийшли 1,12 мільйона протестувальників, зокрема 80 тисяч у Парижі. Крім того, через страйки комунальників на вулицях французької столиці зібралося 10 тонн сміття.

Також стало відомо, що 6 квітня протестувальники проти пенсійної реформи підпалили улюблений ресторан президента Франції Еммануеля Макрона на бульварі Монпарнас. В результаті між групою демонстрантів та поліцією почалися зіткнення.