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У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет: є жертви (відео)

Фото: З відкритих джерел | Ілюстративне фото

За даними Міноборони Туреччини, 5 робітників, які перебували на підприємстві, загинули на місці. Рятувальники, прибувши на завод, розпочали розбір завалів, під якими можуть залишатися люди.

У столиці Туреччини Анкарі на заводі, що займається виробництвом ракет, стався вибух, який супроводжувався пожежею. Про це повідомляє місцеве видання İhlas Haber Ajans.

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За інформацією журналістів, загинули щонайменше п'ятеро людей. Інцидент стався в районі Ельмадаг в Анкарі та був зафіксований о 9:17 за київським часом. Внаслідок вибуху в одному з виробничих цехів заводу над підприємством піднявся дим.

На місці події працювали пожежники та швидка допомога. Завдяки оперативній реакції екстрених служб пожежу було локалізовано, а рятувальники розпочали пошук робітників під завалами заводу.

Пізніше турецьке Міністерство національної оборони підтвердило загибель п'яти співробітників, які перебували на своїх робочих місцях під час вибуху.

"На ракетному заводі MKE в районі Ельмадаг в Анкарі стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло 5 наших робітників. Розпочато судове та адміністративне розслідування", — сказано в офіційному повідомленні відомства.

Поки що офіційної інформації про причини вибуху не повідомляється, розслідування триває.

Нагадаємо, 10 червня повідомлялося, що в окупованій частині Херсонської області пролунав потужний вибух. Окупанти заявили, що ракети ЗСУ потрапили в об'єкт на Арабатській Стрілці. OSINT-розвідка показала, що метою Сил оборони був штаб російських окупантів.

Раніше, 9 червня, повідомлялося, що в російському місті Уфа на центральному залізничному вокзалі спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо також, 8 червня представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що президент РФ Володимир Путін особисто наказав підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області.