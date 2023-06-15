Уряд Хорватії визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

У МЗС Хорватії заявили, що Голодомор — це насильницький голод, який навмисно організував комуністичний сталінський режим і є злочином проти українців.

Уряд Хорватії на засіданні 15 червня підтримав ініціативу парламенту визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це пише видання Nova.rs.

"Ми підтримуємо ініціативу, висунуту клубами у хорватському парламенті", — сказав прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

Також державний секретар у МЗС Хорватії Зденко Лучич сказав, що Голодомор — це насильницький голод, який навмисно організовано комуністичним сталінським режимом в Україні. За його словами, це злочин проти українського народу та уряд, і парламент Хорватії це визнають.

Зазначимо, що українська сторона поки що не відреагувала.

Голодомор 1932-1933 років

Спланована конфіскація врожаю зернових та інших продуктів харчування у селян України представниками радянської влади. Такі дії призвели до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах.

Нагадаємо, що 25 травня Словенія визнала Голодомор геноцидом українського народу. У Верховній Раді, Офісі президента та МЗС подякували членам словенського парламенту за ухвалене рішення. Володимир Зеленський заявив, що міжнародна коаліція держав "і надалі зміцнюється".

А 17 травня сенат Франції визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українців. "За" таке рішення проголосувало 327 сенаторів верхньої палати парламенту Франції. Глава МЗС України подякував за вшанування пам'яті мільйонів жертв Голодомору.

10 березня Бельгія визнала Голодомор геноцидом українського народу. Рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу підтримали 117 депутатів Палати представників Бельгії.

Також 15 грудня 2023 року Європарламент визнав Голодомор геноцидом українців. Парламентарі закликали Російську Федерацію, як правонаступницю Радянського Союзу, вибачитися за цей злочин більшовицького режиму.