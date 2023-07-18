Північна Корея запустила 2 балістичні ракети в бік Японії, — ЗМІ

За офіційною інформацією, обидва північнокорейські снаряди, ймовірно, впали за межами виняткової економічної зони Японії.

У вівторок, 18 липня, Корейська Народно-Демократична Республіка здійснила запуск двох балістичних ракет у напрямку Японії. Про це пише японське новинне агентство Kyodo.

"Північна Корея запустила 2 балістичні ракети в бік Японського моря", — повідомили журналісти з посиланням на берегову охорону.

Пізніше у відомстві додали, що пуски ракет підтвердили в Південній Кореї.

Згідно з офіційними даними, обидві ракети, випущені Північною Кореєю, ймовірно, впали за межі виняткової економічної зони Японії.

Пуски балістичних ракет КНДР: що відомо

Сестра керівника Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ина 14 липня розкритикувала Раду Безпеки ООН за їхні збори, присвячені запуску міжконтинентальної балістичної ракети КНДР.

Раніше, 13 квітня ми писали про те, що Північна Корея запустила балістичну ракету в бік Японії. На острові Хоккайдо було оголошено повітряну тривогу. Потім її скасували, оскільки з'ясувалося, що ракета не підлетить до острова.

Про пуски північнокорейських ракет у бік східного узбережжя Японії також повідомлялося в жовтні минулого року. Міністерство оборони Японії пізніше заявило, що ракета, як і передбачалося раніше, впала в Тихому океані, пролетівши над країною.

Крім того, Північна Корея випустила три балістичні ракети в бік Японського моря за кілька годин після того, як Джо Байден завершив свій перший візит в Азію як президент США.