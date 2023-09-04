"Як тінь батька Гамлета": Ердоган не здавав інтересів України на переговорах із Путіним, — Кулеба

За словами глави МЗС України, у РФ не було жодних підстав для виходу з угоди. Якщо зараз піти на поступки Москві, то через місяць вона може знову вийти і висунути нові вимоги.

Будь-які переговори про відновлення зернової угоди не можуть пройти без урахування позиції України. Це ж стосується розмови президента Туреччини Реджепа Ердогана і глави Кремля Володимира Путіна в Сочі. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, позиція України є простою, а саме: зернова ініціатива має бути відновлена, але не за рахунок "забаганок" Російської Федерації.

"Україна — як тінь батька Гамлета: ми завжди присутні. І турецький міністр закордонних справ був у Києві, у нас були дуже предметні розмови", — сказав Кулеба.

Він заявив, що у РФ не було жодних правових і політичних підстав для виходу з угоди. Якщо зараз піти на поступки Москві, то через місяць вона може знову вийти і висунути нові вимоги.

"Це класичний шантаж", — пояснив Кулеба.

Міністр зазначив, що про повні результати переговорів сам Ердоган поінформує українську сторону. Так, можливо, планується розмова Ердогана та президента України Володимира Зеленського.

"Я переконаний, що за результатами цих переговорів відбудеться контакт між Ердоганом і Зеленським", — зазначив Кулеба.

Нагадаємо, що в понеділок 4 вересня в російському місті Сочі відбулася зустріч російського президента Володимира Путіна і турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. За словами Путіна, на зустрічі було заплановано обговорити питання "зернової угоди, українського конфлікту, ситуації в Сирії та інші питання двостороннього і багатостороннього характеру".