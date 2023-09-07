Міжнародний скандал: син президента ЦАР побив росіян, бо не хотів їхати у Москву (відео)

Молодому іноземцю надто сподобалося розважатися у російському Кисловодську, тому він намагався втекти від делегації та навіть напав на двох людей. Уникнути повернення в столицю РФ йому не вдалося.

Син президента Центральноафриканської республіки Фостена-Аршанжа Туадери вдарив чоловіка і напав на жінку в російському Кисловодську. Відповідне відео 7 серпня опублікували у медіа Baza.

Еваріст Туадера намагався втекти від людей, які його супроводжували у поїздці на реабілітацію. На кадрах видно, як він завдає удару по голові чоловіку, а потім тривалий час сидить з валізою та розмовляє з кимось телефоном. Згодом він встає та нападає на жінку. За даними медіа, вона — лікарка-терапевтка, яка працює в ЦАР. Впродовж інциденту постраждалі розмовляли з хлопцем, намагаючись його заспокоїти, але він поводився емоційно та агресивно.

У медіа додали, що заспокоїти сина президента ЦАР змогла лише поліція. Пізніше його відправили до Москви та передали співробітникам посольства країни.

Інцидент стався ще 28 серпня. Тоді у Baza ділились деталями щодо поїздки Еваріста на реабілітацію та його небажання повертатись у Москву.

У публікації йшлося, що хлопець провів у Кисловодську два тижні, і весь цей час його супроводжувала невелика делегація. Зокрема, за хлопцем наглядали психолог та терапевт. Проте пацієнт "реабілітуватись" не хотів, та проводив час у розвагах.

28 серпня він мав летіти до Москви, але в останній момент втік від групи, яка чекала його поблизу готелю. Захопивши валізу, хлопець попрямував на місцевий вокзал. У пригоді його супроводжувала неназвана жінка, яка входила до складу делегації.

Жінка вирішила провести виховну розмову, через що син лідера ЦАР розлютився та вдарив її. Злякавшись, постраждала викликала швидку. Згодом на місце приїхала і поліція. За даними медіа, жінка не захотіла писати заяву проти іноземця.

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