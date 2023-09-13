"Найбільша помилка": Вірменія звинувачує РФ у зраді та зближується зі США, — WSJ

За словами журналістів, Єреван розчарувався у здатності РФ забезпечити дотримання угоди про припинення вогню між Вірменією та Азербайджаном у 2020-му році.

Військові сили США почали спільні навчання з військами Вірменії. Вони триватимуть 10 днів. Близько 175 вірменських солдатів пройдуть навчання разом із приблизно 85 солдатами командування армії США в Європі та Африці. Про це пише видання Wall Street Journal.

Видання пише, що Вірменія дедалі активніше намагається позбутися російського впливу, особливо після вторгнення Росії в Україну. Крім того, неназваний високопоставлений представник Держдепартаменту визнав, що США прагнуть зміцнити своє партнерство з країнами, які традиційно спиралися на Москву в економічному і військовому співробітництві.

"Ми завжди шукаємо можливість поглибити наші двосторонні зв'язки з цими країнами", — сказав американський чиновник.

За словами журналістів, американсько-вірменські навчання відбуваються на тлі зростаючої напруженості між Вірменією та Азербайджаном. Крім того, Єреван розчарувався у спроможності РФ забезпечити дотримання угоди про припинення вогню між двома країнами у 2020-му році.

Повідомляється, що Вірменія вважає, що Кремль, який загруз у війні проти України, не виконав гарантій безпеки в Нагірному Карабасі. Так, після важких боїв із Вірменією 2020 року Азербайджан відновив контроль над цією територією. На той час Росія виступила посередником у припиненні вогню.

Арег Кочинян, президент єреванського дослідницького центру політики безпеки заявив, що Вірменія надмірно залежить від Росії.

"І це наша найбільша стратегічна вразливість і наша найбільша помилка, яку ми повинні змінити разом із Заходом та іншими партнерами", — сказав він.

За його словами, вірмени більше не бачать у Росії партнера і вважають її зрадником.

Нагадаємо, що в Москві заявили, що спільні навчання Вірменії та США не принесуть Єревану нічого хорошого. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що домовленість про навчання "виглядає дивно", оскільки Вірменія вже два роки відмовляється брати участь у маневрах ОДКБ.

"Де б не з'являлися американці, ви знаєте у них сотні баз по всьому світу, ніде це до добра не доводить. У кращому випадку вони сидять там спокійно, а дуже часто намагаються підбирати під себе, зокрема, і політичні процеси", — заявив Лавров.