Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: КНДР запустила дві балістичні ракети, — ЗМІ

Одну з ракет запустили зі східного узбережжя Корейського півострова. Японська берегова охорона попереджає місцеві судна, аби ті трималися подалі від падаючих предметів.

Північна Корея запустила дві ймовірні балістичні ракети перед зустріччю президента Кім Чен Ина та російського лідера Володимира Путіна у середу 13 вересня. Про це повідомила японська берегова охорона з посиланням на Міністерство оборони, передає CNN.

Японська берегова охорона попереджає місцеві судна, аби ті трималися подалі від предметів, що падають.

Крім цього, перша запущена КНДР ракета вже впала, проте точне місце не уточняється. За інформацією влади Південної Кореї, ракету випустили зі східного узбережжя Корейського півострова.

Візит Кім Чен Ина до Росії: що відомо

У неділю 10 вересня голова КНДР Кім Чен Ин на особистому бронепоїзді відправився зі столиці Пхеньяну до Російської Федерації для того, щоб провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. 12 вересня північнокорейський лідер прибув до Росії. У Приморському краї його зустрів голова Мінприроди РФ Олександр Козлов.

12 вересня росЗМІ опублікували заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що візит Кім Чен Ина до Росії буде повноформатним. Зокрема, заплановані переговори делегацій, обід, спілкування у форматі тет-а-тет. Теми, які обговорять два лідери — економічне співробітництво, культурний обмін і міжнародний порядок денний. Крім цього, він візьме участь у Східному економічному форумі, який проходить у Владивостоці з 10 по 13 вересня.

Нагадаємо, Фокус розбирався, чи Володимир Путін та Кім Чен Ин обговорюватимуть передачу зброї, та яке саме озброєння може отримати РФ від КНДР. Зокрема, Північна Корея має мільйонні запаси боєприпасів, зокрема артилерійські снаряди калібру 122 і 152 міліметри, 122-міліметрові ракети.