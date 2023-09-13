Путін і Кім Чен Ин зустрілися на космодромі "Восточний": деталі (відео)

Лідери КНДР і РФ зустрілися біля головного входу до монтажно-випробувального корпусу ракет-носіїв на космодромі "Восточний". Путін заявив, що Росія допомагатиме будувати супутники Північній Кореї.

Уранці 13 вересня президент Російської Федерації Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрілися на космодромі "Восточний" в Амурській області. Про це повідомило російське видання "РИА Новости".

Зазначили, що церемонія зустрічі двох лідерів відбулася біля головного входу до монтажно-випробувального корпусу ракет-носіїв. Кім Чен Ин прибув на поїзді до залізничної станції космодрому.

"Я дуже радий Вас бачити", — сказав Володимир Путін, потиснувши руку Кім Чен Ину.

Після цього Путін показав Кім Чен Ину новий космодром і повідомив, що Росія допомагатиме будувати супутники Північній Кореї.

Кім Чен Ину розповіли про особливості стартового комплексу космодрому "Восточний". Також він дізнався про традицію на старті обходити ракету проти годинникової стрілки.

"Лідер КНДР виявляє велику зацікавленість ракетною технікою, вони й космос намагаються розвивати", — заявив президент РФ.

У Володимира Путіна запитали, чи під час зустрічі з головою КНДР обговорюватимуть військово-технічну співпрацю, на що він відповів, що час є, обговорять усі питання, не поспішаючи.

Також у виданні Mash уточнили, що голови двох держав оглянули стартовий комплекс космічного ракетного комплексу "Союз-2".

Президент КНДР Кім Чен Ин прибув у Росію

12 вересня північнокорейський лідер прибув у Росію. Він приїхав на особистому бронепоїзді.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, чию заяву опублікували росЗМІ, заявив, що візит Кім Чен Ина в РФ буде повноформатним — заплановані переговори делегацій, обід, спілкування у форматі тет-а-тет. Два лідери обговорять економічне співробітництво, культурний обмін і міжнародний порядок денний. Також Кім Чен Ин візьме участь у Східному економічному форумі, який проходить у Владивостоці з 10 по 13 вересня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чи лідер КНДР Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін обговорюватимуть передачу зброї, та яке саме озброєння хоче отримати Кремль.