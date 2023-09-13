"Старий друг": Путін прислів'ями описав відносини між РФ і КНДР (відео)

За словами лідера РФ, між його країною і Північною Кореєю зберігаються дружні та партнерські відносини.

Вранці 13 вересня відбулася зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чена Ина. За підсумками візиту корейського гостя диктатор виніс своє резюме. Про це повідомив російський канал "Ruptly".

"У Кореї є прислів'я: "Одяг гарний новий, а друг — старий". А у нас у народі кажуть: "Старий друг кращий за нових двох". Ці народні мудрості повною мірою застосовні до сучасних відносин між нашими країнами", — заявив Путін.

Президент КНДР Кім Чен Ина прибув до Росії

12 вересня північнокорейський лідер прибув до Росії. Він приїхав на особистому бронепоїзді.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, чию заяву опублікували росЗМІ, заявив, що візит Кім Чен Ина до РФ буде повноформатним — заплановано переговори делегацій, обід, спілкування у форматі тет-а-тет. Два лідери обговорять економічне співробітництво, культурний обмін і міжнародний порядок денний. Також Кім Чен Ин візьме участь у Східному економічному форумі, який проходить у Владивостоці з 10 по 13 вересня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чи будуть лідер КНДР Кім Чен Ин і президент РФ Володимир Путін обговорювати передачу зброї, і яке саме озброєння хоче отримати Кремль.