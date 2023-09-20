"Створення великого Євразійського простору": Путін підтвердив плани поїхати в Китай (відео)

Путін заявив, що з радістю прийняв запрошення голови Китайської Народної Республіки відвідати Китай. Диктатор планує інтегрувати і ідеї РФ про створення великого Євразійського простору, і ідеї "китайських друзів" у рамках програми "Один пояс — один шлях".

Російський президент Володимир Путін має намір відвідати Китай у жовтні для участі у форумі "Один пояс — один шлях". Про це повідомляє пресслужба Кремля в Telegram.

У Костянтинівському палаці (Санкт-Петербург, РФ) Володимир Путін зустрівся з членом політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю – керівником Канцелярії Комісії ЦК КПК у закордонних справах, міністром закордонних справ КНР Ван Ї.

Путін заявив, що "із задоволенням прийняв запрошення голови Китайської Народної Республіки відвідати Пекін у жовтні цього року в рамках великого заходу про просування ідеї голови Сі Цзіньпіна, який вже має міжнародний бренд "Один пояс – один шлях".

"Це повністю відповідає і нашим інтересам. Ми інтегруємо і наші ідеї про створення великого Євразійського простору, і ідеї китайських друзів у рамках програми "Один пояс — один шлях". І діємо досить синхронно", — додав президент РФ.

Закордонні поїздки Путіна: що відомо

В кінці серпня про передбачувану поїздку Путіна в Китай повідомляло агентство Bloomberg. Як зазначало видання, це буде перша закордонна поїздка російського президента з моменту видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на його арешт у березні 2023 року.

Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідав лише сусідні країни (Таджикистан, Туркменістан) та Іран. Інші заходи й візити він ігнорував.

Так, Путін пропустив саміт БРІКС в Південно-Африканській Республіці й не взяв участь в саміті G20 в Індії. Крім цього, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який заявляв, що очікує візиту російського президента в кінці серпня, врешті-решт сам змушений був приїхати до Росії.

Нагадаємо, 4 вересня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що Анкара готова стати посередником у проведенні переговорів між Україною та Росією.