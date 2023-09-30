Путін запропонував вийти з конвенції Ради Європи про захист національних меншин, — DW

Законопроєкт про денонсацію конвенції про захист нацменшин має захистити Росію від "дискримінаційного ставлення".

Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про денонсацію рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин. Документ законопроєкту було розміщено в електронній базі нижньої палати російського парламенту в п'ятницю, 29 вересня. Про це повідомляє видання Deutsche Welle

Рік тому комітет міністрів Ради Європи обмежив повноваження російського експерта в комітеті, який був створений, щоб контролювати виконання країнами-учасницями своїх зобов'язань у рамках конвенції, йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту. Крім того, Москву усунули від участі у виробленні рішень і відстеження випадків порушення прав нацменшин, насамперед російськомовного населення за кордоном. Законопроєкт Путіна "дозволить уникнути дискримінаційного ставлення" до Росії.

Конвенція, яку збираються денонсувати в Держдумі, зокрема, забороняє:

асиміляцію національних меншин всупереч їхній волі;

дискримінацію нацменшин.

У Конвенції, яку Росія підписала 1996 року, також закріплюється право національних меншин на вільне використання їхньої мови.

Виключення РФ із Ради Європи

Після початку військового вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року Комітет міністрів Ради Європи призупинив російське представництво у статутних органах Ради. У березні 2022 року комітет схвалив резолюцію про виключення Росії з організації, після чого РФ офіційно повідомила Генерального секретаря РЄ, що має намір вийти з Ради Європи.

У лютому цього року російська Держдума ухвалила закон про припинення дії щодо Російської Федерації 21 міжнародного договору з Радою Європи, зокрема конвенції про права людини.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що ще один "партнер" відвернувся від Кремля, а Росія втрачає вплив.

Раніше Фокус писав, що Росія вийшла з Ради Європи, чия конвенція забороняє тортури і рабство. Депутат Держдуми Толстой заявив, що "РФ залишає Раду Європи з власної волі" і звинуватив НАТО в розриві діалогу.