В Італії поліція вилучила у мафії майже 100 млн євро, — ANSA

Вилучення активів, у тому числі готівки, відбулося в італійських регіонах Сицилія, Лаціо, Ломбардія і Венето.

Активи на суму 98 мільйонів євро було конфісковано під час мафіозної операції, яку провела 6 жовтня фінансова поліція міста Катанія на Сицилії. Про це повідомило італійське інформагентство ANSA.

За інформацією агентства, ці кошти було вилучено у двох бізнесменів, які ймовірно пов’язані з місцевим відділенням впливового мафіозного клану Лаудані. Однак слідчі вважають, що ланцюжок підозрюваних веде до іншого клану — Скалізі з Адрано, містечка поблизу Катанії.

Серед конфіскованих активів була значна сума готівки Фото: З відкритих джерел

Як повідомили правоохоронці, у спеціальній операції брали участь 50 співробітників фінансової поліції, які провели процедури з вилучення активів, серед яких була готівка, у регіонах Сицилії, Лаціо, Ломбардії і Венето.

Італійська мафія — новини останніх місяців

Наприкінці вересня у лікарні помер бос італійської мафії Маттео Мессіна Денаро, який був засуджений за десятки вбивств, зокрема провідних прокурорів Італії Джованні Фальконе і Паоло Борселліно у 1992 роках, терористичні напади у Римі, Мілані, флоренції. Він був заарештований у січні цьогоріч після 30 років переховування. Проте на момент арешту вже хворів на рак, тож його навіть не встигли засудити.

На початку вересня в Італії провели велику антимафіозну операцію за участю 600 правоохоронців. Запобіжні заходи у всій країні відбулися щодо 84 злочинців.

У червні під час загальноєвропейських рейдів в Італії, Бельгії та Німеччині заарештували 25 осіб, пов’язаних із групою торгівлі наркотиками, якою управляло відоме мафіозне угруповання "Ндрангета". Злочинна організація діяла з італійської Калабрії, батьківщини мафіозі, але також мала активний офіс у Німеччині, оскільки імпортувала велику кількість кокаїну, героїну та гашишу.

Нагадаємо, Фокус писав, що члени італійської мафії запропонували сім'ї молодого хлопця фінансову допомогу за те, що вони вбили його помилково.

Колись ми писали, що марокканська мафія готувала викрадення або напад на прем'єра Нідерландів Марка Рютте, а сербська мафія під виглядом ультрас готувала замах на президента країни Александара Вучича.