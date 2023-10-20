Знову загроза відставки: хаос зі спікером Палати представників США триває, — ЗМІ

На думку деяких політиків, тимчасовий спікер Палати представників Патрік МакГенрі поставив під сумнів конституційність деяких рішень нижньої палати Конгресу США.

Тимчасовий спікер Палати представників Конгресу США Патрік МакГенрі погрожує піти у відставку, якщо не буде розширено його повноваження. Про це повідомив 20 жовтня американський канал NBC News.

За даними каналу, у такий спосіб республіканці продовжили хаос у діяльності Палати представників, коли тимчасовий виконувач обов'язків спікера МакГенрі на закритому засіданні 19 жовтня висловив протест спробам однопартійців змусити його ухвалити закон без голосування за розширення повноважень.

"Якщо ви, хлопці, спробуєте це зробити, ви з'ясуєте, хто наступна людина в списку Кевіна", — зронив МакГенрі, маючи на увазі секретний список законодавців Республіканської партії, складений колишнім спікером Кевіном Маккарті.

Така ситуація свідчить про скрутне становище республіканців: вони нічого не можуть зробити, доки не виберуть нового спікера, водночас не можуть домовитися про когось, хто зможе отримати голоси та стати цим новим спікером.

Як зауважує канал, МакГенрі не бажає створювати прецедент, який дав би майбутнім тимчасовим спікерам повноваження постійних. Згодом це може закінчитися тим, що Палаті представників надалі не доведеться обирати спікерів узагалі.

Деякі члени Палати представників назвали висловлювання МакГенрі прихованою погрозою відставки. Водночас є республіканці, які сприйняли це зауваження МакГенрі як "іронічне".

"Однак суть була зрозумілою: він (МакГенрі. — Ред.) поставив під сумнів конституційність такого варіанту і сказав, що не діятиме в неконституційний спосіб як тимчасовий спікер", — наголосили в NBC News.

Що відбувається в Конгресі США

Нагадаємо, що 3 жовтня у відставку був змушений піти спікер-республіканець Кевін Маккарті, насилу обраний на цю посаду в Палаті представників. За таке рішення проголосували 8 республіканців і 208 демократів.

Розпочалися вибори нового спікера від тієї самої Республіканської партії. Спочатку основним кандидатом став Стів Скалліз, однак у нього не було шансів, тому його кандидатуру навіть не виносили на голосування.

Після цього основним кандидатом республіканці вирішили зробити Джима Джордана. Але 17 жовтня він не набрав необхідну кількість голосів.

Як альтернативу конгресмени хочуть розширити повноваження тимчасового спікера, яким зараз є Патрік МакГенрі.

Нагадаємо, що після трьох безрезультатних турів виборів спікера було вирішено провести конференцію для обговорення розбіжностей і пошуків виходу зі становища, що склалося.

Також Фокус писав, що допомога США Україні може залежати від того, хто займе місце Маккарті. За словами журналістів, деякі з можливих кандидатів є активними прихильниками підтримки України, проте частина з них категорично проти продовження допомоги.

Раніше Фокус повідомляв, що передбачення вторгнення Путіна в Україну від Джона Маккейна стало вірусним. Деякі коментатори хотіли б, щоб і нинішні республіканці були такого самого калібру, як покійний сенатор.