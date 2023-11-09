Зробив дві спроби: Путін не зміг вимовити ім'я Токаєва та отримав реакцію президента (відео)

Російський президент вчетверте помилився, звертаючись до президента Казахстану. При цьому очільник Кремля все ще сподівається укласти з ним угоду про військове співробітництво.

9 листопада президент РФ Володимир Путін прибув до Астани та зустрівся з президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим. Дякуючи Токаєву за запрошення, Путін вкотре не зумів вимовити ім'я свого казахстанського колеги. Помилку очільника Кремля та його спроби висловитись правильно показали у Telegram-каналі "Kremlin.ru".

На відео зафіксували дві спроби Путіна назвати Касим-Жомарта Кемельовича Токаєва. Під час першої спроби росіянин зробив кількасекундну паузу, а потім назвав президента Казахстану з помилкою — Кемель Жомартович. Після цього "замислився" на 2 секунди і зробив ще одну, більш вдалу, спробу.

Між тим під час зустрічі казахстанського та російського президентів відбулась ще одна подія, яка стосувалась делегації росіян в Астані. Зокрема, Токаєв почав говорити казахською мовою і примусив громадян РФ терміново шукати навушники, щоб почути переклад на "общепонятный".

Путін в Астані 9 листопада 2023 року Фото: Скриншот Російські політики в Астані 9 листопада 2023 року Фото: Скриншот

РФ та Казахстан — деталі відносин

Зазначимо, Путін під час особистих зустрічей з Токаєвим вже помилявся, називаючи його ім'я. Аналогічні ситуації відбувались тричі у 2022 році. Зокрема, у січні пролунало "Кемел Жомартович", у червні — нерозбірлива мішанина слів, у серпні — "Касим Жомартович Кемелович".

Тим часом Казахстан намагається і далі продовжувати певні контакти з РФ, не дивлячись на санкції, накладені світовою спільнотою через вторгнення Росії в Україну. Зокрема, аналітики зауважили, що через цю країну прямує так званий "паралельний імпорт" — електроніка та інші товари, які потім можуть перетворитись на російську зброю.

Водночас казахстанський уряд робить спроби приєднатись до санкцій і обмежити рух товарів, які прямують на територію РФ. При цьому цю країну та низку інших країн Центральної Азії США намагаються переконати не підтримувати дії Кремля.

При цьому ЗМІ повідомили про плани Путіна щодо Казахстану: російський політик сподівається укласти в Астані угоду про військове співробітництво.

Нагадуємо, представники сил опору помітили партію мобілізованих росіян, які прибули до Джанкою в Криму. Вказали, що причина прибуття мобілізованих — втрати ЗС РФ на фронті в Україні. Водночас заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв впевнений, що у новому році на війну відправлять ще 200 тис. росіян.