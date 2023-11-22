"Лоб в лоб": у РФ пасажирський потяг врізався в маневровий локомотив, є постраждалі (фото)

Росіянин, який став свідком НП, жартував через зіткнення двох поїздів, свідчить запис у соцмережах. Між тим росЗМІ повідомляють, що були постраждалі.

В Ульяновській області РФ пасажирський потяг зіштовхнувся з маневровим локомотивом. Обидва потяги опинились на одній колії, причому пасажирський рухався на повній швидкості. Втім машиніст встиг відреагувати, тому катастрофи не сталось — є лише кілька десятків постраждалих росіян. Про подію під Ульяновськом розповіли у агентстві "РИА Новости" у Telegram-каналі.

Близько 15:33 за Києвом з'явився допис, у якому повідомили про надзвичайну подію, яка сталась з потягом на маршруті "Перм-Адлер". Орієнтовне місце подій — під Ульяновськом, більш конкретної інформації немає.

Внаслідок зіткнення пасажирського потягу та маневрового паротяга отримали поранення 25 росіян, ідеться у росЗМІ. Запевняють, що ніхто не загинув. Вказують, що у останній момент машиніст увімкнув екстрене гальмування, але "зіткненню запобігти не вдалось". Крім того, в РЖД наголошують, що вагони не зійшли з рейок і немає пошкоджень залізничного полотна.

Між тим у соцмережах є деякі деталі щодо інциденту. Розповідають, що подія сталась о 14:55 (часовий пояс не вказано). Точне місце зіткнення — між станціями Бряндіно та Тіїнськ, на 962 кілометрі Куйбишевської залізниці. У пасажирському потягу перебувало 396 пасажирів, у тому числі — 94 дитини.

На одному з відео можна також почути реакцію росіянина, який ділиться враженнями щодо події: "П* котенку, н*. Один другого догнал. Все ує*, н*".

На кадрах з місця подій можна побачити пасажирський потяг з 10 вагонів, який завмер посеред засніженої місцевості. Свідки зафільмували наслідки зіткнення — видно, як погнувся метал на передній частині локомотива.

Зазначимо, у РФ 11 листопада відбулась залізнична катастрофа біля аеродрому "Дягілєво", розповіли росЗМІ. Місцева влада запевняла, що вагони були наповнені мінеральними добривами. Підозрюють, що на російські добрива "спокусились" диверсанти з України.

Між тим на залізничних шляхах на окупованій частині України час від часу дійсно відбуваються диверсії. Зокрема, 13 жовтня повідомляли про підрив залізниці біля Мелітополя. 3 жовтня сталось НП на окупованій частині Донецької області — тоді потяг переїхав ПЗРК "Стріла" ЗС РФ.

Нагадуємо, 22 листопада боєць ЗСУ розповів про чергову атаку ЗС РФ під Авдіївкою: вказав, що росіяни вкотре втратили значну кількість техніки та живої сили. Тим часом експерти спільноти DeepState описали деякі особливості фортифікацій, які звели росіяни на окупованих територіях.