Підтримує ХАМАС: можливий співорганізатор терористів має офіс навпроти Єврокомісії, – розслідування

Палестинець Маджед аз-Зір, підозрюваний у підтримці діяльності угруповання ХАМАС у Європі, очолює організацію зі штаб-квартирою у Брюсселі навпроти Європейської комісії.

Британський громадянин палестинського походження Маджед аз-Зір, який раніше жив у Кувейті, а згодом переїхав до Берліна, був одним із засновників Палестинського центру повернення (PRC) — організації, яку Федеральне відомство із захисту конституції ФРН називає прикриттям для діяльності організації терористів ХАМАС. Про це йдеться в розслідуванні бельгійської газети Het Laatste Nieuws.

61-річний аз-Зір має контакти із найвищим керівництвом "хамасівців" і "організовує діяльність угруповання в кількох європейських країнах".

ЗМІ його неофіційно називають "європейським лідером ХАМАС"

2008 року Маджеда аз-Зіра сфотографували під час конференції в Дамаску з тодішнім лідером ХАМАС Халедом Машаалем, а два роки по тому він також відвідав нинішнього лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію у секторі Гази.

В інтерв'ю 2009 року пов'язаній із ХАМАС газеті аз-Зір розповів про родича, який загинув у лавах "Бригад аль-Кассам" — військового крила угруповання.

У травні 2022 року у Бельгії з’явилась некомерційна організація EUPAC. Її засновниками стали палестинці, які народилися в Брюсселі, Кувейті та Йорданії, а фактичним керівником, за даними ЗМІ, був Маджед аз-Зір.

Офіційно аз-Зір не входить до складу правління EUPAC, але на сайті організації він вказаний як її виконавчий директор. Його заступник і секретар, як дізналась бельгійська газета, раніше могли бути бойовиками ХАМАС.

"Офіційна штаб-квартира організації розташована на площі Роберта Шумана в Брюсселі, звідки відкривається вид на будівлю Європейської комісії", — йдеться у матеріалі.

В тому ж районі розташовано офіс Європейської коаліції на підтримку Ізраїлю.

"Є побоювання, що якщо ХАМАС почне тероризувати Європу, він спробує використати для цього свої наявні мережі", – йдеться в матеріалі HLN.

Нагадаємо, 6 грудня ЗМІ писали, що ЦАХАЛ виявив нові обʼєкти ХАМАС: тунелі та лабораторії з виготовлення зброї. Ще 16 підозрюваних було затримано в інших районах Західного берега річки Йордан. Унаслідок сутичок один солдат дістав легке поранення.

15 грудня в Ізраїлі повідомили, що ХАМАС закладають вибухівку в пастки.

Голова ізраїльської Ради національної безпеки Цахі Ханегбі 17 листопада заявив, що Армія оборони Ізраїлю досягла всіх цілей, які було поставлено перед початком операції в секторі Газа, але зупинятися вони не збираються. За його словами, ізраїльські військові сповнені рішучості довести цю битву до кінця.