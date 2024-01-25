Відмовились від миру: в КНДР знесли пам'ятник, який символізував об'єднання двох Корей (фото)
"Арка Возз'єднання" стояла у Пхеньяні на честь угоди про можливе примирення між Північною та Південною Кореєю. Тепер замість неї — порожнє місце.
У столиці Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР, Північної Кореї) зруйнували монумент "Арка Возз'єднання", який символізував можливість примирення та об'єднання двох частин Кореї — Північної та Південної. Перед цим голова КНДР Кім Чен Ин виступив з заявою, у якій запевнив, що мир двома країнами неможливий. Про ситуацію у столиці КНДР написали на порталі NKNews.
На порталі опублікували супутникові світлини, на яких видно зміни у точці, де стояла Арка Возз'єднання. На світлині, зробленій 8 січня 2024 року можна розгледіти споруду, а на світлині від 23 січня її вже немає.
Автори статті зазначають, що точно не встановили, коли саме знесли монумент. Орієнтовно, він ще стояв 19 січня, однак не ясно, якого дня до 23 січня стались руйнування.
Події в КНДР — деталі
Зазначимо, 15 січня голова КНДР Кім Чен Ин виступив з програмною промовою на 10 сесії Всенародних зборів.
Політик спершу розповів присутнім про досягнення країни у різних сферах, а потім заявив, що планує внести зміни в Конституцію країни. Серед іншого, він пропонує вилучити з головного закону будь-які слова, які говорять про можливість миру з Республікою Корея — "примирення", "об'єднання" тощо. На його думку, народ цієї країни настільки змінився під впливом США і настільки готовий воювати, що подальші домовленості не можливі.
Тоді ж Кім Че Ин заявив, що потрібно знести монумент "Трьох пам'ятників Великої хартії вольностей на честь об'єднання вітчизни".
"Арка Возз'єднання" — монумент, висотою 30 м і шириною 60 метрів. Споруду звели з мармуру на південній околиці столиці КНДР Пхеньяну у 2001 році на честь домовлености двох Корей у 1972 році.
Більш як 50 років тому уряди Північної та Південної Кореї підписали угоду з трьох пунктів, яка давала надію на майбутній мир. Зокрема, домовились про об'єднання без втручання третіх країн, незалежно від ідеології і мирно.
Зазначимо, лідер КНДР зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним восени 2023 року у Владивостоку. Про підсумки зустрічі повідомили мінімум інформації — у ЗМІ написали про укладання взаємовигідних угод. Після цього західні розвідки заявив, що Північна Корея поставили ЗС РФ 1 млн снарядів, які надійшли на поле бою залізницею.
Нагадуємо, 24 січня у ЗМІ повідомили про дії Північної Кореї у Жовтому морі: стався запуск десятка крилатих ракет. 25 січня стало відомо, що КНДР випробувала нову крилату ракету.