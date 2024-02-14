"Термінове питання": у США заявили про "загрозу нацбезпеці" через Росію, — CNN

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер закликав американського президента розсекретити "всю інформацію, що стосується цієї загрози".

Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці". За словами джерел, загроза пов'язана з Російською Федерацією. Про це повідомляє CNN.

За інформацією медіа, у середу, 14 лютого, Тернер надіслав колегам в Конгресі лист, де зазначив, що йдеться про "термінове питання щодо дестабілізуючого іноземного військового потенціалу".

Одне з джерел CNN, яке бачило розвіддані, додає, що "насправді йдеться про дестабілізуючий російський потенціал, який викликає велике занепокоєння, про який нещодавно стало відомо".

У своєму листі Тернер зазначив, що 13 лютого Комітет з питань розвідки Палати представників проголосував за надання певної інформації для ознайомлення законодавців. За його словами, членам Конгресу надається час для знайомства з нею протягом середи-п'ятниці.

Крім того, він закликав президента США Джо Байдена розсекретити "всю інформацію, що стосується цієї загрози".

Радник з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що він особисто зв'язався з провідними законодавцями з комітетів з питань національної безпеки до того, як Тернер публічно попередив про "серйозну загрозу національній безпеці".

За словами Саллівана, він запланував брифінг для членів Палати представників "Великої вісімки" на завтра.

Він також зазначив, що адміністрація Байдена "пішла далі і більш творчо, більш стратегічно підійшла до розсекречення розвідданих в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка інша адміністрація в історії".

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що США не захищатимуть країни НАТО в разі нападу Росії. Він пояснив це недостатнім фінансуванням оборонної сфери.

Президент США Джо Байден сказав, що заяви Дональда Трампа про погрози "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО є "жахливими і небезпечними".