Винен Путін: Байден виступив із заявою щодо смерті Навального (відео)

Під час виступу глава Білого дому зізнався, що був розлючений новиною про загибель опозиціонера. На тлі цього політик закликав виділити кошти Україні.

Президент США Джо Байден зробив термінову заяву щодо смерті російського опозиціонера Олексія Навального в колонії. Політик висловив співчуття родині і дав відповідь, чи підозрює Кремль у вбивстві ув'язненого. Трансляція заяви Байдена відбулась на Youtube-каналі Білого дому.

Політик відзначив, що опозиціонер сміливо служив на користь Росії і був протилежністю президента РФ Володимиру Путіну.

"Я здивований, і я в люті. Навальний був усім тим, чим Путін не є. Він був сміливим, він був важливим, він був відданий справі побудови Росії, де існує верховенство закону і де воно застосовне до всіх."

Під час виступу президент США висловив співчуття родині Навального — його дружині, дочці та сину. На його думку, опозиціонер був сміливою людиною, який намагався щось зробити на користь Росії.

"Благослови Бог Навального. Його хоробрість не буде забута. Я впевнений, це буде не єдиним прикладом подій, які там відбуваються", — сказав Байден.

Журналісти запитали очільника США, чи смерть Навального є убивством і, якщо так, то чи відповідальний за це Кремль.

Байден запевнив, що на цю мить "ми не знаємо точно, що відбулось". Але він упевнений, що до подій причетний президент РФ Володимир Путіна та його оточення.

"Якщо новина про його смерть підтвердиться, немає жодного сумніву: у його смерті винен Путін і ніхто більше. Російська влада представлять свою власну версію, але ми не повинні помилятися. Це ще один доказ жорстокості Путіна".

Злочини, які чиниться РФ, ще раз підтверджують, що США повинні допомогти Україні, наголосив американський політик.

"За нами стежить історія, і припинити надавати допомогу Україні в цій ситуації непростимо".

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