"Не міг подякувати": Путін відповів Байдену, який обізвав його "божевільним сучим сином"(відео)

Президент РФ Володимир Путін вирішив не відповідати у "хамській манері" на вислів президента США Джо Байдена. Натомість він вдруге запевнив, що американець — президент, найкращий для Росії.

Президент США Джо Байден адекватно відреагував на заяву президента РФ Володимира Путіна, який вважає його кращим кандидатом на осінніх президентських виборах США. Очільник Кремля пояснив, що його слова були насамперед спрямовані на російську аудиторію. Коментар політика опубліковано в Telegram-каналі "Кремль. Новости".

Російський журналіст процитував президента США Джо Байдена, вислів якого він назвав "хамським" і "некоректним". Після цього поцікавився у Путіна, як він ставиться до подібних заяв.

Президент РФ не відповів на питання у тій же манері, у якій говорив Байден. Також він не сказав, як ставиться до його слів. Натомість нагадав, що "працюватиме з будь-яким американським президентом", а поведінку американця вважає "цілком адекватною".

На думку Путіна, президент США не міг публічно сказати: "Володя, молодець, дякую тобі, ти нам дуже допоміг". Тому вислів "божевільний сучий син" — правильна реакція на меседж, який надсилався внутрішній російській аудиторії.

"Байден для нас найкращий варіант. Судячи з того, що він говорив, я правий. Його реакція адекватна, а отже, я мав рацію. Я говорив для нашої аудиторії, а не американської. Я можу повторити: [кращий варіант — ред.] — Байден".

Заява Путіна — деталі

15 лютого Володимир Путін під час інтерв'ю прокремлівському ЗМІ заявив, начебто для нього кращим майбутнім президентом США є нинішній очільник країни Джо Байден, а не його можливий суперник Дональд Трамп. При цьому він пояснив, чому так думає. З його слів, Байден "досвідчений старий політик", тому передбачуваний, а отже — кращий для Росії.

21 лютого Джо Байден відреагував на події в РФ, де у колонії раптово помер російський опозиціонер Олексій Навальний. Американець озвучив абревіатуру Сrazy SOB, яка в перекладі означає "божевільний сучий син". Причина подібного вислову — причетність Путіна до смерті опозиціонера та ядерна загроза, яку Росія планує перенести в космос.

22 лютого Путіна відвідав Казань, де політав на літаку Ту-160М та посидів за кермом вантажівки КАМАЗ. Згідно з заявами росЗМІ, політик пробув у небі близько години. Повернувшись на землю, заявив, що втішений випуском нового стратегічного бомбардувальника, який буде використовувати для ударів по Україні.

Нагадуємо, експрацівник КДБ Сергій Жирнов прямо звинуватив Путіна у подіях в колонії, в якій перебував Навальний. Тим часом матір опозиціонера нарешті побачила тіло убитого сина.