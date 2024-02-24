Путін "привласнив" Республіканську партію і Трампа, — Times

Політичний оглядач Times Філіп Еліот вважає, що республіканка Нікі Хейлі має шанс протистояти Дональду Трампу. Однак інші республіканці побоюються, що без його підтримки не виграють вибори в Конгрес.

Республіканська партія США, очолювана бізнесменом та мільйонером Дональдом Трампом, діє відповідно до планів президента РФ Володимира Путіна. Частина американських діячів під різними приводами відмовляють підтримувати Україну. При цьому у політичній боротьбі вони використовують матеріали, які їм надали російські спецслужби. Про деталі "кооптування" республіканців у плани Кремля ідеться у огляді видання Times.

Автор політичного огляду, вашингтонський кореспондент Times Філіп Еліот, спершу згадав, як президент-республіканець Рональд Рейган допоміг руйнуванню СРСР та Берлінської стіни. Відзначив, що у 1991 році проти ідей цього політика заперечували два потужні інституції — Державний департамент і Рада з національної безпеки. Натомість у 2024 році наступне покоління його однопартійців діє відповідно до планів Путіна і сприяє програшу України у війні.

Еліот перелічив ознаки "підпорядкованості" республіканців Кремлю.

Дональд Трамп не засудив убивства у російській тюрмі опозиціонера Олексія Навального. Натомість він порівняв загиблого з собою та зі своїми фінансовими проблемами. Також політик заявив, що дозволяє Путіну нападати на країни НАТО, які начебто платять замало у "бюджет альянсу". Раніше він намагався оголосити імпічмент Джо Байдену на основі документів, наданих Кремлем, сам викрав таємні документи, влаштував заколот після виборів, — навів інші приклади журналіст. Голова Палати представників, республіканець Майк Джонсон має так ж риторику, як Трамп, зауважив журналіст. Через зволікання з виділенням допомоги Україні ЗС РФ змогли здобути певні успіхи у Авдіївці, а українці не отримали таких необхідних снарядів. Інші республіканці тим часом спершу заявляли, що проти Путіна потрібно боротись. Однак вже взимку 2023 року сенатор Дж.Д. Венс заявив, що Україні краще було поступитись територіями, раз вона їх не зможе відвоювати.

Втім, Еліот відзначив, що "захоплення Трампом не є абсолютним". На його думку, протистояти намірам політика може Нікі Хейлі — це членкиня Республіканської партії, яка не підтримує прокремлівські наративи свого суперника і поступово набирає голоси виборців. За словами жінки, інші сенатори бояться виступати проти партійного лідера.

"Звичайно, багато тих самих політиків, які зараз публічно схвалюють Трампа, бояться його. Вони знають, якою катастрофою він був і залишатиметься для нашої партії. Вони просто бояться сказати це вголос".

Ще одна можливість похитнути Трампа — "його не люблять донори" (ті, хто фінансує партію). Також з ним незгодні деякі сенатори в Конгресі. Втім, на них покладатись неможливо, бо вони бояться, що без Трампа не виграють проміжні вибори восени 2024 року.

Оглядач Times підсумував, що Республіканська партія "навмисно забула легенду про Рейгана" і почала служити людині, яка не підтримує демократію. На його думку, "це поточна робота великої частини сучасної Республіканської партії".

США та РФ — деталі відносин

Зазначимо, Палата представників США заблокувала виділення Україні 60 млрд дол., необхідних для протистояння російській агресії. Голова Палати представників вкотре відмовився ставити питання на голосування і розпустив сенаторів на канікули.

Тим часом президент Володимир Путіна дав півторагодинне інтерв'ю прибічнику Трампа журналісту Такеру Карлсону. Очільник Кремля більшість часу присвятив історичним експерсам, які мали довести пересічним американцям, що України начебто не існує.

Нагадуємо, 22 лютого президент Джо Байден висловив обурення щодо смерті Олексія Навального у в'язниці: назвав Путіна "сучим сином". Президент РФ у відповідь заявив, що вважає реакція американця адекватною.