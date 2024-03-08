У США заарештували співробітника розвідки, який працював на Китай (фото)

Слідство стверджує, що Шульц мав надсекретний допуск до документів з національної безпеки США і збирав секретну військову інформацію.

Міністерство юстиції США повідомило 7 березня про арешт аналітика американської розвідки Корбейна Шульца, якого звинувачують в роботі на КНР. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Шульца, якого заарештували у Форт-Кемпбеллі, звинувачують у передачі Китаю секретних документів, за які він отримав 42 тисячі доларів.

"Сержант Коорбейн Шульц був заарештований 7 березня у після пред'явлення федеральним великим журі звинувачення у змові з метою отримання та розкриття інформації про національну оборону, експорт технічних даних, пов'язаних з оборонною продукцією, без ліцензії, змову з метою експорту оборонних товарів без ліцензії та підкуп державної посадової особи", — заявив Генрі К. Левентіс, прокурор США у Середньому окрузі Теннессі.

Як зазначається у релізі, слідство стверджує, що Шульц мав надсекретний допуск до документів з національної безпеки Штатів і збирав секретну військову інформацію.

За версією слідства, Шульц вступив у змову з іноземцем, якого називають "Змовником А", у червні 2022 року. Інформація, яку Шульц передав Змовнику, стосувалася систем HIMARS, гіперзвукового обладнання і дослідження майбутніх розробок збройних сил США. Також Шульца просили передати потенційний план дій Штатів у разі військового нападу на Тайвань.

Крім того, Шульц надіслав три документи, які порушували Закон про контроль за експортом зброї (AECA). Вони включали тактичні прийоми військово-повітряних сил США для гелікоптера HH-60W, винищувача F22-A та посібник з тактичних прийомів і процедур ВПС для міжконтинентальних балістичних ракет.

Протягом усього періоду змови "Змовник А" говорив Шульцу, що живе в Гонконзі та працює в глобальній консалтинговій фірмі, що розташована за кордоном.

Загалом Шульц отримав щонайменше 14 платежів на суму 42 тисячі доларів.

"Захист інформації про національну оборону має вирішальне значення для безпеки та захисту нашої країни. Несанкціонований продаж такої інформації порушує наші закони про національну безпеку, ставить під загрозу нашу безпеку та неприпустимі", — підкреслив прокурор Левентіс.

Він додав, що цей обвинувальний висновок має стати нагадуванням про пильність Міністерства юстиції у захисті Сполучених Штатів від будь-якої загрози національній безпеці — зовнішній чи внутрішній.

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