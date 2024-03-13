"Бойові загони Навального" анонсували помсту та назвали виборчкоми в РФ законною ціллю (відео)

На тлі ймовірних вибухових пристроїв автори звернення назвали вибори в РФ "фарсом", а також заявили, що російська влада відповідальна за смерті опозиціонерів.

Представники "бойових загонів Навального" заявили, що планують помститися режиму російського диктатора Володимира Путіна за "вбивство опозиціонера Олексія Навального". У Telegram-каналі вони опублікували відповідне відео.

Автори звернення заявили, що на території Брянської області тривають заходи щодо попередження терористичних дій. Такі дії зафіксували й у Брянську. З 15 по 17 березня буде обмежено рух особистих автомобілів на вулицях, прилеглих до місць голосування.

"Ми не хочемо спойлерити, але влада таким чином намагається протистояти нашій діяльності", – йдеться у їхньому у повідомленні.

Представники "бойових загонів Навального" заявили, що їхньою законною ціллю є виборчкоми різних міст країни. Також на відео були продемонстровані наче вибухові пристрої. Вибори в РФ вони назвали фарсом, а також заявили, що влада РФ відповідальна за смерті опозиціонерів.

"Наші агенти всюди, вони вмотивовані і готові мстити за вбивство Навального", – заявили автори відео.

Хто такі "бойові загони Навального"

"Бойові загони Навального" – рух, мета якого зробити Росію великою країною, про яку мріяв Олексій Навальний. Учасники виступають проти дій Кремля та прагнуть змінити владу в Росії.

Вони закликають усіх, хто підтримує цінності політика саботувати вибори президента Росії 15-17 березня. Такі дії, на думку представників "бойових загонів Навального", покажуть реальну картинку в РФ, продемонструють кількість людей, що прийшла голосувати за Путіна.

Смерть Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний 16 лютого помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років.

Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань стверджує, що політику стало погано одразу після прогулянки й він втратив свідомість. Деякі медіа стверджували, що в Олексія Навального відірвався тромб.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер через обрив тромбу. Він наголосив, що смерть російського опозиціонера була природною.

У передмісті Москви 1 березня відбулась церемонія прощання з російським опозиціонером Навальним. Німецьке видання Bild у перші години церемонії припустило, що зібрання людей може перетворитись у протестний мітинг.

Нагадаємо, 29 лютого Європарламент поставив під сумнів легітимність Путіна. У тексті документа стверджується, що Навального вбили, а відповідальність за це несе російська влада й особисто президент Російської Федерації.