У "Лукойлі" помер четвертий топменеджер за два роки

Віталію Робертусу було 53 роки. У російській компанії він обіймав посаду віцепрезидента.

У російській компанії "Лукойл" повідомили про смерть віцепрезидента компанії Віталія Робертуса. Топменеджеру було 53 роки. Цікаво, але це вже четверта смерть топ-менеджера "Лукойла" за два роки. Про смерть Робертуса повідомляє ТАСС.

"З глибоким сумом повідомляємо, що на 54 році життя раптово помер віцепрезидент компанії Робертус Віталій Володимирович", — ідеться в лаконічному повідомленні, але не зазначено, що стало причиною смерті і де перебував топменеджер на момент смерті.

Віталій Робертус — віце-президент компанії "Лукойл" Фото: РИА Новости

Робертус почав працювати в "Лукойлі" одразу після закінчення інституту на посаді економіста. Пропрацював близько 30 років. І, як повідомляється, був "відзначений державними та відомчими нагородами".

Сам топ-менеджер зазначав, що в "Лукойлі" він обіймає посаду віцепрезидента, і є главою дирекції з поставок і продажів, а також відповідає за продаж, логістику і постачання авіаційного палива.

Сам Робертус був спортсменом-авіамоделістом, і багаторазовим чемпіоном з авіамодельного спорту. Він проєктував безпілотні апарати. А також був співзасновником і шеф-пілотом авіаційного спортивного клубу RUSJET.

Смерть Віталія Робертуса стала четвертою за два роки смертю топ-менеджера компанії "Лукойл".

Так, у травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топменеджер російського нафтового гіганта, мільярдер Олександр Суботін. Він був на антипохмільному сеансі з шаманом Магуа в Митищах і приймав отруту жаби. Після отрути йому стало гірше і він не дожив до приїзду швидкої.

У вересні 2022 року помер 67-річний Равіль Маганов — голова ради директорів "Лукойлу", який і придумав свого часу назву компанії. Він випав із вікна своєї палати в елітній московській Центральній клінічній лікарні.

Після нього "Лукойл" очолив Володимир Некрасов, але він раптово помер у віці 66 років у жовтні 2023 року. Некрасов пропрацював у нафтогазовій індустрії приблизно 50 років.

Утім, за останні роки в РФ досить часто помирали багаті та впливові політики, топ-менеджери, або бізнесмени.

Так наприкінці минулого 2023 року в РФ помер сенатор від Нижегородської області Володимир Лебедєв. Він був заступником глави Мінприроди РФ — керівником Федерального агентства лісового господарства, до цього обіймав посади заступника генерального директора, а потім директора з розвитку "Лукойл — Нижній Новгород".

Не менш загадковою була смерть колишнього топ-менеджера найбільшої в РФ приватної компанії з видобутку газу "Новатек" Сергія Протосені. Його знайшли мертвим навесні 2022 року на віллі в Іспанії, також було вбито його дружину і дочку. Вижив тільки син, який перебував в іншій країні.

Нагадаємо, днем раніше на нафтопереробному заводі "Лукойл" у Нижегородській області зупинили роботу після атаки дронів. Російські ЗМІ назвали це "інцидентом".

А в Іванівській області РФ біля військового аеродрому "Північний" упав російський військово-транспортний літак Іл-76.