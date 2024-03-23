Сумнівний "слід": відео з нападниками на "Крокус" спростовує версію ФСБ щодо України, — ЗМІ

Зовнішність людей, затриманих російськими спецслужбами, не схожа на зовнішність росіян та українців. Тому ФСБ ускладнило ситуацію, опублікувавши відео з допитом "терористів" та фото нападників.

"Українські терористи", яких начебто виявляють російські спецслужби, зазвичай не походять з Таджикистану чи інших країн Азії. Тим часом на відео з допитом "ватажка" нападників на концертний зал Crocus City Hall ("Крокус Сіті Холл", або "Крокус" — скор.) показують людину, яка походить саме з азійських країн. Про те, чому кадри допиту спростовують заяви ФСБ РФ про причетність України, пояснили журналісти неурядового російського медіа "Агентство. Новости" у Telegram-каналі.

Кремлівські пропагандисти, наприклад, Маргарита Симоньян та Сергій Марков, докладають зусилля, щоб спростувати заяви США про теракт членів "Ісламської держави" (ІДІЛ), — написали журналісти. При цьому вони, а також Слідчий комітет РФ, ФСБ та президент Володимир Путін, наголошують, що бачать "український слід". Однак відео допиту "ватажка" терористів свідчить про те, що ця версія стає "сумнівною".

Автори "Агентство. Новости" навели два аргументи, які ставлять під сумнів заяви росіян.

По-перше, раніше, коли затримували начебто "українських терористів", ці люди в більшості мали українські корені. Останні затримані — начебто члени "Російського добровольчого корпусу", які воюють на боці України. На відео ФСБ — виходець з Азії, уродженець Таджикистану.

По-друге, в одній з версій про зв'язок з ЗСУ, висловленій прокремлівським медіа "Комерсант", говорилось, що нападники насправді були людьми європеоїдної зовнішності. Щоб стати схожими на терористів ІДІЛ, вони начебто замаскувались — наприклад, приклеїли бороди. Однак на записі спецслужби РФ — людина з не накладною бородою.

Теракт в Крокусі — що сталось 22 березня

Зазначимо, увечері 22 березня у соцмережах з'явились повідомлення про стрілянину у концертному залі Crocus City Hall, розташованому під Москвою. Згодом стало відомо, що невідомі чоловіки увірвались у приміщення, де перебувало кілька тисяч росіян, які прийшли на концерт місцевого гурту. Чоловіки стріляли у бік кожного, хто трапився їм на шляху, а потім підпалили зал "Крокусу".

Тим часом у мережі опублікували низку записів, отриманих від відвідувачів концертного залу. Вони розповідали, як рятувались з будівлі, почувши стрілянину.

На місце інциденту прибули російські силовики — через годину після перших повідомлень про стрілянину. Пожежники почали гасити пожежу, медики — надавали допомогу потерпілим. Станом на публікацію цього матеріалу відомо про 174 загиблих та близько 200 поранених.

Нападники втекли з місця вчинення злочину, але нібито їх затримали у Брянській області. Під час допиту один з затриманих пояснив, що погодився здійснити теракт за гроші — мав отримати півмільйона рублів.

Представники ГУР Міноборони у перші години після подій у "Крокусі" заявили, що Україна ніяк не пов'язана з інцидентом. Про це ж говорили анонімні американські чиновники у коментарях західним ЗМІ: головні підозрювані — члени ІДІЛ, запевняли в США.

23 березня перед росіянами виступив президент РФ Володимир Путін. Політик заспокоїв населення — сказав, що винних покарають. При цьому він повторив версію Слідчого комітету РФ, що до теракту причетні українці.