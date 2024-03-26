Глава ФСБ звинуватив Україну в теракті в "Крокус Сіті": чи є докази

За словами голови відомства Олександра Бортікова, теракт був організований радикальними ісламістами, яких нібито навчали українські спецслужби на Близькому Сході. Він вважає, що стрілянину влаштували для того, щоб "розгойдати ситуацію" і викликати паніку в росіян.

Голова Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) Олександр Бортніков звинуватив Україну в причетності до підготовки теракту в Crocus City Hall у Підмосков'ї. Про це 26 березня повідомляє РИА "Новости".

Олександр Бортніков заявив, що спецслужби України брали участь в організації нападу, зокрема, навчаючи нападників на Близькому Сході.

Він зазначив, що сам теракт був організований радикальними ісламістами. На думку глави ФСБ, цей інцидент був в інтересах західних спецслужб і України для дестабілізації обстановки в Росії.

"(Теракт. — Ред.) потрібен був західним спецслужбам і Україні, щоб розгойдати ситуацію, створити паніку в суспільстві в Росії", — цитує видання главу ФСБ.

Бортніков заявив про намір вжити заходів у відповідь після теракту. При цьому він заявив, що поки не встановлено замовника теракту, але розслідування триває.

"Ми бачимо, хто організовував, хто вербував, будемо робити все, щоб виявити організаторів", — заявив глава ФСБ.

Крім того, Бортніков підкреслив, що силові органи активно працюють над затриманими у цій справі, і кількість виявлених співучасників зросте.

Хто винен у теракті Crocus City Hall насправді

Терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за теракт у підмосковному "Крокус Сіті Холі" та анонсували нові теракти на території Росії. ІДІЛ запевняє, що знайде спосіб помститися за побратимів, полонених після подій у п'ятницю 22 березня. У зверненні наголошується, що помста дістанеться росіянам загалом і президенту Росії Володимиру Путіну зокрема: інші народи, держави, лідери там не згадуються.

Теракт у "Крокус Сіті Хол"

22 березня в концертному залі "Крокус" під Москвою стався напад групи невідомих озброєних чоловіків. Чоловіки пройшлися залами, розстрілюючи людей, які прийшли на концерт російської групи. На прощання вони підірвали гранату — в одному із залів почалася пожежа.

Фото: РІА

Напад тривав 18 хвилин, після чого невідомі сіли в авто і спокійно проїхали 450 км до білорусько-російського кордону. Тоді їх наздогнали і затримали силовики. Затриманих побили, вимагаючи зізнання в нападі: підключали струм, відрізали вухо.

Фото: Telegram

Слідчий комітет РФ і Володимир Путін раз по раз повторюють, що до теракту причетна Україна. При цьому США зазначають, що за напад відповідальні члени ІДІЛ — про це росіянам повідомляли за три тижні до атаки.