Незвичайний діагноз: жінка стверджує, що не спала понад 11 років (фото)

Тран Тхі Луу розповіла, що її безсоння почалося з дивного нападу плачу. Сльози почали текти з очей без жодної видимої причини. Спроби лягти й закрити очі не змогли зупинити це.

36-річна мешканка В'єтнаму Тран Тхі Луу викликала неабиякий резонанс у себе на батьківщині, заявивши, що страждає на безсоння, яке триває вже понад 11 років. Про це пише Oddity Central.

Жінка, яка працює в дошкільному закладі в місті Куанг Нгаї, стала популярною в соціальних мережах В'єтнаму після того, як стало відомо, що вона не спить уже понад 11 років.

У недавньому інтерв'ю жінка розповіла, що її безсоння почалося з дивного нападу плачу. Сльози почали текти з очей без жодної видимої причини, і навіть спроби лягти та заплющити очі не змогли зупинити це. Зрештою незрозумілий плач припинився, але разом із ним припинилася і здатність засинати. Жінка не могла впоратися з цією проблемою. Очі втомлювалися, але розум повністю був активний, тож останні 11 років вона тільки те й робила, що лежала із заплющеними очима та відпочивала, поки чоловік і діти спали.

"Це не вигадка чи прикрашання заради вподобань. Якщо придивитися, то можна побачити наслідки. У мене темні кола навколо очей, і шкіра навколо них теж дуже темна. Але ж до цього я була біло-рожевою і не мала жодних плям на обличчі", — каже Тран Тхі Луу.

Лікарі поставили жінці діагноз "сильне безсоння" Фото: Eva

36-річна жінка звернулася до психіатричної лікарні провінції Куангнгай, де лікарі поставили їй діагноз "сильне безсоння". Їй виписали ліки, від приймання яких у неї боліли ноги. Вона не могла ходити, але так відчайдушно хотіла спати, що приймала їх. Однак снодійне виявилося непомірно дорогим, а побічні ефекти — занадто сильними. Через кілька місяців жінка перестала приймати ліки.

Сусідка Луу підтвердила її стан, сказавши, що подруга вперше розповіла їй про безсоння 10 років тому, і відтоді вона говорила про це постійно. Жінка визнає, що ця історія звучить шалено, але, проживши стільки часу за однією стіною з Луу, вона не сумнівається, що та говорить правду.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік оглух на одне вухо після пристрасного поцілунку з коханою. Закохана пара провела День святого Валентина в лікарні. Публікація з розповіддю про поцілунок стала вірусною в китайських соціальних мережах, зібравши понад мільйон вподобань і 400 тисяч коментарів.

Також стало відомо, що американець ризикує життям, харчуючись щодня сирим м'ясом. Чоловік витрачає на сире м'ясо 175 доларів на тиждень і з'їдає по 1-2 кілограми на день. До його щоденного раціону входять й інші неприготовані органи тварин.