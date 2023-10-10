Не найочевидніша покупка: подружжя, яке стало мільйонерами, розповіло про першу витрату грошей (фото)

Багато людей мріють про першу покупку, якби виграли в лотерею 1 мільйон, але для однієї пари ця казка стала дійсністю. Крейг і Карен Мітчелл почали витрачати гроші виконавши свою давню мрію.

Подружня пара з Великої Британії, яка виграла в лотерею джекпот у розмірі 1 млн фунтів стерлінгів, розповіла про незвичну першу покупку як мільйонери. Про це пише Daily Star.

Крейг і Карен Мітчелл, яким по 53 роки, відпочивали з друзями, коли чоловік помітив на своєму мобільному телефоні повідомлення від Національної лотереї. Карен подумала, що це може бути просто сповіщення, але порадила чоловікові зателефонувати представникам лотереї й все перевірити.

Вони збиралися вирушити на екскурсію, але після того, як дізналися, що виграли в EuroMillions UK Millionaire Maker, змінили свої плани. Незабаром щасливі чоловік і дружина опинилися в барі з друзями, де пили "святкові коктейлі". Усе це звучить цілком логічно, але першою покупкою, яку вони зробили як мільйонери, було щось не настільки передбачуване.

Крейг і Карен Мітчелл відпочивали з друзями, коли дізналися про свою перемогу Фото: Daily Star

Закохана в пухові ковдри, під якими вони спали під час відпустки, Карен пояснила, що після виграшу вони вирушили саме за цим набором.

"Пухові ковдри в будинку відпочинку були просто приголомшливими, набагато кращими, ніж наші домашні. Тому, щойно я дізналася, що ми виграли, я зв'язалася з власниками, щоб дізнатися, де вони їх купують. Можливо, це не найочевидніша перша покупка для лотерейного мільйонера, але ідеальна ковдра — це та розкіш, яку я хотіла", — розповіла британка.

Першою покупкою стали пухові ковдри Фото: Daily Star

З цією незвичайною першою покупкою вони перейшли до більш традиційних способів використання своїх грошей.

"Насамперед ми допоможемо нашим хлопчикам і близьким членам сім'ї. Усвідомлення того, що найближчі нам люди також отримають вигоду від виграшу, — це просто глазур на торті всієї цієї дивовижної пригоди. Ми вже виплатили іпотечний кредит і не гаємо часу на заміну орендованого автомобіля — я вже знайшла собі Mercedes EQC, а Крейг не поспішає і складає список автомобілів мрії. Я думаю, що зараз він застряг між Audi GT і BMW M3 — непогана дилема!" — пояснила Карен.

Подружжя планує залишитися на роботі, попри набуте багатство.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік отримав величезну суму внаслідок банківської помилки. Урслаан Хан лягав спати, маючи на своєму рахунку всього 1 фунт стерлінгів. Однак прокинувшись він побачив, що отримав гроші, призначені для іншого клієнта.

Також стало відомо, що чоловік заради жарту купив лотерейний білет і став мільйонером. Щасливий переможець думав, що подібна ситуація може статися з будь-якою іншою людиною, але тільки не з ним. Тепер він планує купити будинок і зробити грамотні інвестиції.