10-річну ученицю шокувало "грубе" тестове завдання з математики (фото)

Дівчинка вирішила залишити завдання без відповіді й написала вчительці гнівне повідомлення на полях.

10-річну Ритм Пачеко у соцмережах похвалили за те, що вона відмовилася відповідати на "грубе" завдання під час шкільного тесту з математики. Виконуючи домашню роботу, дівчинка натрапила на задачу, у якому її просили порівняти вагу жінок і визначити, наскільки Ізабель важча за Сью. Учениця вирішила залишити цей тест без відповіді й написала вчительці гнівне повідомлення на полях, пише видання Express.

"Це образливо. Вибачте, я не буду вирішувати цю грубість", – зазначила схвильована Пачеко.

Дівчинка непокоїлась, як відреагує її педагог, тому написала листа, в якому пояснила, чому не розв’язала задачу.

"Не хочу здатися грубіянкою, але я не думаю, що опис цієї задачі є вдалим, адже він стосується ваги людей. Залишила завдання без відповіді, бо не вважаю подібне доречним. З любов’ю, Ритм", – написала вона.

Повідомляється, що батьки Ритм були переповнені гордості, що їх смілива дочка стала на захист молодих дівчат, які після подібних випадків відчувають невпевнені у своєму тілі.

"Вчителька Ритм була дуже чуйною і з обережністю впорався з цією проблемною ситуацією. Вона сказала, що все розуміє і цілком приймає її позицію", – розповідає Наомі, матір учениці.

Користувачі Facebook похвалили дитину за її принциповість.

"Яка ж ви сильна людина в такому юному віці. Це вам знадобиться у житті", "Як людина, яка виросла із зайвою вагою у 70-х, можу вам сказати, що цькування за це було жорстким", "Дякую, що не промовчали, як усі інші", – пишуть люди у коментарях.

Учениця залишила гнівну нотатку для вчительки Фото: Facebook

Нагадаємо, раніше учені з'ясували, що люди з ожирінням у середньому віці помирали на 5 років раніше. Такий висновок було зроблено на основі спостережень за 30 тис. осіб протягом 50 років.

Інше наукове відкриття довело, що скорочення споживання лише однієї амінокислоти призводить до ефективного зниження ваги. Під час дослідження вчені відібрали дві групи мишей віком 6 місяців (відповідає 30-річній людині). Одна група дотримувалася збалансованої дієти, друга — дієти зі зниженим вмістом ізолейцину.