Зникомий вид: гігантський кажан "зростом із людину" налякав містян (фото)
Представники цього виду не бояться людей і часто зустрічаються в лісах поблизу населених пунктів.
Гігантський кажан, відомий також як золотиста летюча лисиця, "розміром з людину" налякав жителів Філіппін. Детальніше про це пише таблоїд Daily Star.
Опубліковані в соціальних мережах фотографії викликали бурхливу реакцію у користувачів. На них зображена тварина з крилами, обгорнутими навколо тіла "в людський зріст". Юзери шоковані феноменальними розмірами птаха, а дехто навіть назвав його "справжнім монстром".
Насправді гігантські летючі лисиці не становлять небезпеки: вони травоїдні та харчуються інжиром, фруктами та листям. Представники цього виду не бояться людей і часто зустрічаються в лісах поблизу населених пунктів. Однак коли відчувають реальну небезпеку, то можуть тікати в густі ліси й ночувати на важкодоступних схилах.
За словами експертів, однією з найбільш дивних особливостей гігантських летючих лисиць є їхній ритуал спарювання, під час якого самець може кусати самку за шию.
Хоча гігантські летючі лисиці можуть здатися дивними й навіть трохи страхітливими, вони є важливою частиною екосистеми, адже беруть участь у запиленні рослин та поширення насіння, а це відіграє важливу роль у збереженні тропічних лісів.
До слова, летючі лисиці водяться тільки в джунглях Філіппін, позаяк не виживають у холоднішому кліматі.
"Їхні величезні розміри викликають у багатьох справжній жах, але насправді вони невеликі – розміром з собаку. Цей вид не зміг би вижити в дикій природі у Великобританії, оскільки для виживання йому потрібні тропічні температури. До того ж летючі лисиці харчуються великою кількістю плодів фікусів, які тут не ростуть", – пояснила Френкі Хобро, директор зоопарку Англсі.
До речі, летючі лисиці перебувають під загрозою зникнення. Руйнування природного середовища існування та браконьєрство заради прибутку призвели до значного скорочення чисельності представників цього виду.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у США пенсіонерки подали до суду на компанію AirBnB, яка надає вибір орендованого житла, після того, як на них в орендованому будинку напали "скажені" кажани.
Крім того, Шарлотта Глейзер з міста Райд, що на острові Уайт (Велика Британія), пережила справжній шок, коли повернулася додому у День святого Валентина й побачила, що її будинок повністю розгромлений борсуком. Експерти пояснюють, що подібні "вторгнення" трапляються не так уже й рідко. Зазвичай все пояснюється тим, що звірі шукають їжу або схованку від негоди чи хижаків.